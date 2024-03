Felipão classificou o Atlético-MG para a atual edição da Copa Libertadores (Foto: Pedro Souza / Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/03/2024 - 12:41 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 07/03/2024 - 13:41

O Libertad, do Paraguai, demonstrou interesse na contratação de Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético-MG. A equipe de assunção, que disputa a Copa Libertadores em 2024, busca um nome experiente para substituir o jovem Ariel Galeano, de apenas 27 anos.

O clube autorizou um intermediário a abrir conversas com Felipão, mas, até o momento, o estafe do treinador não foi procurado. As informações foram divulgadas pelo site "Goal.com".

O Libertad está disposto a oferecer um salário de aproximadamente 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão) por mês ao comandante, que é visto como plano A da diretoria da equipe. Caso o negócio não se concretize, Gabriel Heinze, livre no mercado após deixar o Newell's Old Boys aparece como uma opção secundária.

No entanto, uma eventual saída de Felipão do Galo é vista como improvável. Com contrato válido até dezembro de 2024, o Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira conta com o respaldo da diretoria do Atlético-MG após bom trabalho na última temporada.

Felipão assumiu o comando técnico do Atlético-MG em junho de 2023. O vínculo do treinador com o clube é válido até dezembro deste ano (Foto: Pedro Souza / Atlético)