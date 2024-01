A Federação Mineira de Futebol confirmou na quarta-feira (17) que o jogo entre Atlético-MG e Itabirito, pelo campeonato mineiro será realizado em Brasília. A partida, válida pela sexta rodada do estadual, acontecerá no estádio Mané Garrincha no dia 18 de fevereiro, às 16h - anteriormente seria às 18h30.