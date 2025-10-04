O Atlético-MG enfrenta o Fluminense neste sábado (4), às 18h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão, com uma preocupação no meio-campo, quatro jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos. Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes correm risco de suspensão e podem desfalcar a equipe na próxima rodada, contra o lanterna Sport. Destes, apenas Vera não é titular atualmente, enquanto os demais têm papel importante no time de Sampaoli.

Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Igor Gomes correm o risco de desfalcar a equipe na próxima rodada caso sejam advertidos mais uma vez. O alerta é especialmente importante porque, na quarta-feira (8), o Galo recebe o lanterna Sport na Arena MRV, às 19h, em uma partida crucial para somar pontos e se firmar na tabela.

Igor gomes é um dos pendurados (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Dos quatro pendurados, apenas Fausto Vera não é titular no momento. Já Alan Franco, Scarpa e Igor Gomes têm sido peças importantes no esquema de Sampaoli, acumulando boa minutagem e participações constantes nas últimas partidas. Com um elenco que já vem enfrentando oscilações, a perda de qualquer um desses nomes pode representar um problema para o treinador.

Atlético no jogo de logo mais

Para o confronto contra o Fluminense, o técnico Jorge Sampaoli não poderá contar com o zagueiro Lyanco, suspenso com três cartões amarelos acumulados. Por outro lado, ele terá retornos importantes. O goleiro Everson, o zagueiro Júnior Alonso, o lateral Guilherme Arana e o atacante Hulk estão à disposição. A expectativa é de que todos apareçam na escalação inicial.

Com isso o Atlético deve ir a campo com : Everson; Iván Román, Junior Alonso e Vitor Hugo; Gustavo Scarpa, Alan Franco, Igor Gomes e Guilherme Arana (Caio Paulista); Bernard (Reinier), Rony (Biel) e Hulk.