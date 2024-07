Atlético-MG deve receber reforço para o duelo contra o Botafogo

Alan Franco em treinamento pelo Galo. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 14:51 • Belo Horizonte (MG)

O técnico Gabriel Milito, do Atlético-MG, tem vários desfalques e busca trabalhar assim há algum tempo. No entanto, para o jogo contra o Botafogo, neste domingo (7), às 20h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro, o treinador poderá contar com um retorno.

O volante Alan Franco estava com a Seleção do Equador na Copa América. Todavia, a com a eliminação na competição, ele é esperado em Belo Horizonte neste sábado para voltar aos treinamentos com o restante do elenco. A tendência, portanto, é que seja relacionado.

Alan Franco em ação pelo Atlético-MG. (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

No entanto, o Galo tem outros desfalques: Guilherme Arana (seleção brasileira); Everson, Saravia, Mauricio Lemos, Rubens e Alisson (departamento médico). O meia Zaracho ainda trata uma pubalgia e é dúvida.

Além deles, o zagueiro Rômulo foi expulso diante do Flamengo. Assim, a expectativa é que Mariano entre na vaga e Milito mude a forma de o time jogar.

Provável escalação do Atlético-MG

O provável time para encarar o Botafogo é: Matheus Mendes; Mariano, Bruno Fuchs e Igor Rabelo, Battaglia, Otávio, Igor Gomes, Cadu (Palacios) e Scarpa; Paulinho e Hulk.