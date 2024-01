O primeiro tempo foi de domínio total do Atlético-MG. O primeiro gol saiu logo aos nove minutos, com Maurício Lemos de cabeça após cruzamento de Hulk. Seis minutos depois, o camisa 7 invadiu a área, contornou a marcação e deu mais uma assistência, dessa vez para Zaracho empurrar para o gol. Pouco antes do intevalo, Edenilson saiu cara a cara com o goleiro do Democrata, após passe de Paulinho, e marcou o terceiro.