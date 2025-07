No Atlético-MG, Cuca explica escalação com jogadores criticados

Em meio à semana conturbada, o Atlético-MG se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana nas penalidades. O Galo passa por momentos tensos nos bastidores, mas aos poucos as situações estão sendo resolvidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Cuca mandou à campo uma equipe com Rony, Scarpa e Igor Gomes, jogadores bastante criticados pela torcida. O camisa 33 buscou rescisão de contrato com o clube na justiça, enquanto os outros dois notificaram o clube extrajudicialmente. Após a classificação, Cuca explicou a escalação.

- São patrimônio do clube. Eu conversei com eles um por um antes de escalar. Para mim hoje a coisa mais fácil que tem é eu ter tirado o time. É o que todo mundo, entre aspas, quer. É vocês fora, né? Eu chamei um por um. Falei que eu estaria de bem com a torcida fazendo isso, estaria de bem com todo mundo fazendo isso, mas não é o justo, porque eles tinham que hoje com a bola no pé e com o coração falar, sem falar nada, você tem que demonstrar. Não é fácil jogar assim na pressão que eles jogaram.

continua após a publicidade

Cuca comentou mais sobre a situação ocorrida durante a semana. O treinador do Atlético afirmou entender os dois lados.

- Eu consigo entender todos os lados. Eu consigo entender o lado do torcedor. Eu acho que eu faria o mesmo, ia ficar muito bravo, ia ficar revoltado. Eu consigo entender em grande parte o lado do profissional também. Eles acionaram um botão de alerta, né? Três ou quatro ali. E um acionou direto a rescisão, que foi o Rony. E a gente no meio disso ainda saiu bem, que não perdeu ninguém. Mas tem consequência, cara, tem consequência.

Decidiu o time pela manhã

Cuca revelou também que nunca havia passado por uma situação assim. O treinador revelou que decidiu a escalação do Atlético apenas na parte da manhã dessa quinta-feira.

continua após a publicidade

- Eu particularmente nunca tinha passado por uma situação assim, foi a primeira vez e confesso que vem muitas dúvidas na cabeça, né? Você, na noite que antecede o jogo, você fica com muitas dúvidas de quem escalar, por que escalar ou não escalar, então é uma dificuldade enorme. Eu deixei para definir o time só hoje de manhã.