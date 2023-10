- Nunca foi fácil. Desde de criança muitos disseram "não" pra mim! Vestir essa camisa tem um peso muito grande. Eu sigo lutando, sempre me doando ao máximo. Muitos não enxergam, ficam zombando, xingando e tentando me deixar para baixo a qualquer custo. Sigo em momentos de muito aprendizado e muita cobrança comigo mesmo. Sigo firme, com humildade. Minha família e meus companheiros sabem o quanto me esforço. Não vou abaixar minha cabeça. Ainda vou calar a boca de muita gente - finaliza.