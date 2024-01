Amigo e espécie de assessor de Pedrinho, novo presidente do Vasco, Edmundo opinou sobre como deve ser a relação da diretoria com os dirigentes da SAF. O ex-atacante revelou que o CEO Lúcio Barbosa tem sido atencioso com a nova gestão do clube, mas cobrou mais rapidez nas tomadas de decisões por parte dos executivos da 777 Partners, empresa que é dona de 70% do futebol vascaíno.