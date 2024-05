tória de Guimarães é 5º colocado no Português com Álvaro Pacheco. (Divulgação/ Vitoria Sport Clube)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 14/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de conquistar os três pontos contra o Vitória no último domingo (12), o torcedores vascaínos têm mais um motivo para comemorar. Após duas semanas sem técnico, o português Álvaro Pacheco está próximo de assinar contrato com o Vasco para comandar a equipe nesta temporada.

O Cruz-Maltino avançou nas negociações e se aproximou do treinador, de 52 anos, que atualmente comanda o Vitória de Guimarães, de Portugal. O treinador deve chegar ao Rio de Janeiro apenas na próxima semana pois ainda comandará a equipe portuguesa contra o Arouca, no próximo sábado (18), pela última rodada do Campeonato Português.

Pelo Vitória de Guimarães, Álvaro comandou o time em 33 jogos, com 18 vitórias, seis empates e nove derrotas. No próximo sábado, ele pode bater o recorde histórico de pontos com a equipe. O 4-3-3 é sua formação favorita.

O português começou tarde no futebol. Se tornou técnico apenas em 2020 e possui poucos trabalhos na carreira, mas conseguiu bons resultados pelos clubes que passou. Em quase todos, foi essencial vai tirar suas equipes de momentos de dificuldade. O Vasco será apenas o quinto clube a ser comandado por Pacheco.

Treinador deve assinar com o Vasco na próxima semana. (Foto: Reprodução/Instagram @alvaropachecoofficial)

Álvaro começou no Fafe, mas ficou por apenas quatro jogo. Seu momento de destaque foi no Vizela, levando a equipe da Segunda para a Primeira Divisão de Portugal. Em 90 jogos, conseguiu 37 vitórias, 28 empates e 30 derrotas.

Como da escola portuguesa, o técnico é adepto do jogo posicional. Ele gosta de transições rápidas atacando os espaços. Os meias flutuam bastante pelo centro de campo, buscando os espaços deixados pela equipe adversária e encontrar o atalho para chegar com facilidade ao gol. O time exerce uma meia pressão, buscando sempre induzir o time adversário a jogar pelos lados e manter o time adversário distante do seu gol.

Para o português "o jogo é dos jogadores". Preza pela implementação do "nosso jogar", identificar espaços, jogo passional de extremos por dentro e laterais por fora.

"Eu gosto que minhas equipes joguem para frente. Ambiciosas, destemidas, que sejam capazes de olhar para aquele jogo como uma oportunidade de alcançar aquilo que nós queremos e, principalmente, para nós crescermos."

O Vasco volta a campo contra o Flamengo, no sábado (18), às 21h00, no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Paiva ainda será o técnico que comandará a equipe à beira do campo. Atualmente, o Cruz-Maltino ocupa a 13ª posição, enquanto o rival, a terceira.