Autor do gol da vitória do Vasco sobre o América-MG, Jair pode desfalcar o time a partir do jogo contra o Santos, domingo (1/10), na Vila Belmiro. O volante será julgado pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na segunda-feira (2), pela expulsão no empate com o Bahia, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.