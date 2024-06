Payet ficou bravo no banco (Foto: Reprodução / SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 20:32 • Rio de Janeiro (RJ)

No clássico entre Vasco e Botafogo, Payet foi um dos principais personagens da partida. Embora não tenha marcado gols ou contribuído com assistências, o meia se irritou ao ser substituído na etapa final e foi flagrado chutando a estrutura do banco de reservas.

O camisa 10 voltava de lesão e iniciou o confronto justamente como reserva. No entanto, o interino Rafael Paiva decidiu chamá-lo ainda no primeiro tempo para entrar no lugar de Estrella, que deixou o gramado machucado.

Momento em que Payet deu chute no banco de reservas, durante o confronto entre Vasco e Botafogo; ele entrou ainda no primeiro tempo e foi substituído no segundo (Foto: Reprodução / SporTV)

Embora tenha contribuído na distribuição de bolas, o atleta também foi criticado por parte dos torcedores no início de sua participação em campo. Um dos motivos foi a exposição na marcação em seu setor e que era explorada pelo Botafogo.

No segundo tempo, Payet saiu para a entrada de Zé Gabriel, que tem características mais defensivas. Porém, nenhuma justificativa foi suficiente para acalmar o francês, que permaneceu com semblante de revolta e sem conversar no banco de reservas.