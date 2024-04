Payet abre o jogo sobre chegada no Vasco e demonstra amor por torcedores: ‘Me curaram’

Payet chegou ao Vasco e tornou-se ídolo dos torcedores em pouco tempo (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/04/2024 - 09:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Camisa 10 do Vasco, Payet deixou sua carreira consolidada na Europa para atuar no futebol brasileiro desde agosto de 2023. Em entrevista ao "ge", o meia explicou as razões de sua chegada ao Cruz-Maltino e sua relação com os torcedores.

O francês optou por sair do Olympique Marseille, clube com o qual possui muita identificação em seu país, pois não estava com a cabeça no lugar. E o Gigante da Colina foi essencial para uma retomada de confiança na carreira.

- O que aconteceu foi o processo, digamos, da minha cura. Minha cabeça não estava bem depois do que aconteceu com o Marseille. Mas a cura começou no dia em que eu cheguei. Acho que o Vasco e sua torcida me curaram, me levantaram, porque eu estava no chão. É a primeira vez que alguém me dá tanto amor sem que eu tenha feito nada para isso. Foi uma recepção muito especial, mas também foi por isso que eu vim, porque sabia que tínhamos torcedores muito, muito apaixonados, torcedores incríveis. Por isso que escolhi o Vasco também.

Payet é um dos destaques do atual elenco do Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O atleta também explicou o motivo pelo qual escolheu jogar no Vasco, embora o clube não viva um período de glórias. A pressão e a ambição do projeto do Cruz-Maltino para o jogador foram chaves para sua chegada.

- Acho que eu precisava desse desafio, dessa pressão, para que eu não morresse lentamente. Porque se eu não tiver isso, não poderei jogar futebol. Não posso jogar futebol em clubes que não têm ambição nem torcida que nos pressiona em todas as partidas. Essa é a minha motivação.

Na atual temporada, Payet jogará a Copa do Brasil pela primeira vez em sua carreira, além do Brasileirão. O camisa 10 tem a chance de fazer o Vaco voltar para uma competição internacional após a luta contra o rebaixamento em 2023.