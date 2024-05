Jogador do Vasco deixam o campo após partida contra o Fortaleza no Castelão pela Copa Do Brasil 2024. (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)







02/05/2024

O Vasco ficou no lucro com o empate sofrido contra o Fortaleza no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão. Apesar da pressão dos donos da cana do iníco ao fim, o Cruz-Maltino soube sofrer para segurar no empate.

A verdade é que ninguém esperava uma grande atuação do time carioca. O elenco contava com desfalques importantes como Payet e João Victor, além do pouco tempo de preparo com o novo técnico interino Rafael Paiva. Mas a esperança era sair com um bom resultado para levantar o astral e levar o jogo para a decisão em São Januário - objetivo concluído.

O Fortaleza tomou conta da partida e obrigou Léo Jardim a fazer defesas milagrosas que salvaram o resultado para o Vasco. Não à toa, o goleiro ficou com a maior nota do time no Footstats (8,9). Boa atuação também do trio de defesa montada por Paiva: Rojas, Maicon e Léo deram conta do serviço de fechar a zaga vascaína.

Por outro lado, o Gigante da Colina tem sofrido muito com o ataque. A falta de eficiência no chute final fez o Vasco sofrer muito em busca dos resultados em 2024. Apesar do time finalizar muitas vezes, pouquíssimas bolas vão na direção do gol. Vegetti acabou ficando com a pior nota do elenco na partida (4,5), sendo seguido por Lucas Piton (4,7).

Tanto Rafael Paiva, quanto Ramón Diáz, não conseguiram chegar em um denominador comum em relação ao trio ofensivo. Vegetti parece ser a única unamidade, mas as pontas giram em todos jogos com Rossi, David, Rayan e Clayton. Além de Adson ainda entrar nessa briga.

O meio-campo também preocupa. Desde a perda de Paulinho e Jair, parece que nada dá certo no centro do campo. Matheus Carvalho entra bem, mas oscila. Mesma coisa com Sforza e Galdames. O Payet, que antes parecia ser peça essencial no elenco, já não é unanimidade.

A perda de Gabriel Pec, Marlon Gomes e os dois principais volantes da última temporada deixam a impressão de que o time de 2024 piorou. E de fato, os resultados nas primeiras partidas do Brasileirão são piores. Ao fim da quarta rodada do Brasileirão 2023, o Vasco ocupava a 11ª posição com 5 pontos. Hoje, o Cruz-Maltino ocupa a 17ª posição com apenas 3 pontos.

O principal culpado pelo empate com o Fortaleza? A falta de eficiência e objetividade. O principal culpado pela crise que se instaurou no Vasco? A falta de planejamento da diretoria. A busca por um novo técnico e a chegada de reforços vão definir a história do clube da Colina este ano. Por enquanto, a torcida não vê muitos motivos para sorrir.