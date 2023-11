Assim como foi contra o Athletico-PR, o técnico Ramón Díaz promete muitas mudanças na escalação do Vasco. O time enfrenta o Corinthians, terça-feira (28), às 21h30, em São Januário, com pelo menos quatro mudanças. Capasso, Jair e Payet entram nas vagas de Maicon, Marlon Gomes e Léo, suspensos. Já Puma Rodríguez foi testado no lugar de Paulo Henrique e pode receber uma oportunidade entre os titulares.