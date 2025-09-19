Vitória acerta com patrocínio do ramo de consórcios

Em meio à briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Vitória acertou com um novo patrocinador. A Alpha Administradora de Consórcio terá logomarca exposta nas costas da camisa da equipe, acima do número. O acordo tem validade de um ano, com possibilidade de renovação por mais um, conforme informado pelo site do clube baiano.

- A chegada da Alpha Consórcio como patrocinadora é motivo de alegria para o Vitória. Estamos unindo a força da nossa marca, que representa a paixão de milhões de torcedores, a uma empresa sólida, com grande credibilidade no mercado e que trará benefícios à nossa torcida - destacou Guilherme Queiroz, gerente de marketing do Vitória. E ele concluiu:

- É um passo importante para o fortalecimento do clube e para novas conquistas dentro e fora de campo - finalizou o dirigente.

Com o aporte da nova parceira, o Vitória tenta arrancar contra a zona de rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, a equipe abre o Z4 com 22 pontos em 23 jogos. Um ponto a menos que o Santos - primeira equipe fora - mas o Rubro-Negro venceu apenas quatro jogos no campeonato contra seis do Peixe.

Reforço

O Vitória anunciou, na última terça-feira, um reforço estrangeiro nesta temporada. O atacante Kike Saverio, de 26 anos, assinou contrato até junho de 2026.

Ele nasceu na Itália, mas também tem nacionalidades equatoriana e espanhola. Passou pelas categorias de base do Barcelona entre 2017 e 2020 e chegou a integrar o elenco principal do clube catalão, mas sem entrar em campo.

Próximo jogo

O Vitória volta a campo neste sábado, às 16 horas. Os ingressos estão à venda com preços que variam de R$ 20 a R$ 180.