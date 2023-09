Agora, Antonio Vitor se prepara para a gira de torneios na América do Sul. No Brasil ele jogará em Salvador (BA) e no Rio de Janeiro, dois eventos da Federação Internacional de tênis, a ITF, no final de outubro e começo de novembro. Nas semanas dos dias 13, 20, 27 de novembro e 4 de dezembro, há torneios em Bucaramanga, Pereira e Armênia, na Colômbia, Arequipa, no Peru, e Luque, no Paraguai onde Vitinho tentará participar, mas depende de apoio financeiro para custeio de passagem aérea e despesas no local.