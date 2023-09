“Uma coisa que posso afirmar com certeza é a maneira como eles lidam com cada situação com qualquer jogador, qualquer atleta, é simplesmente assustador. Chegaremos a um ponto em que nem sequer tomaremos eletrólitos", iniciou a grega que optou por não falar especificamente do caso de Halep, mas comentou situações das quais a tenista romena reclamou como procedimentos de investigação, forma como os exames são colhido e também do processo de funcionamento do chamado "passaporte biológico".