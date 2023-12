O Brasil está no Grupo A com Espanha e Polônia e Wild -79º ATP - abre a competição contra Alejandro Davidovich Fokina, 26 do mundo.

"Estou me sentindo bem, consegui fazer bons treinos com o time. Sei que vai ser um jogo difícil contra um grande adversário, mas acredito que eu possa surpreender", explicou o paranaense.

"Fokina é um excelente jogador, bem sólido, mas Thiago fez uma excelente pré-temporada e já mostrou que tem armas para conseguir vencê-lo”, completou o técnico Duda Matos, que está com o brasileiro na Austrália.