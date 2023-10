Já na sexta-feira (27) será realizado o qualifying do ITF BT50, torneio que classificará mais quatro duplas em cada naipe, masculino e feminino, para a chave principal da competição, que tem início no sábado (28) e termina no domingo (29). O BT50 reunirá tenistas de vários países e distribuirá uma premiação total de US$ 4.000, além de 50 pontos no ranking mundial da ITF.