No masculino, Mattia Spoto, campeão de Simples e vice na Mista, foi campeão na Dupla Masculina com o francês Nicolas Gianotti ao bater os italianos Michele Cappelletti e Alessandro Calbucci por 6/2 6/3 e ficou com o troféu como o Rei com seu parceiro como o vice-campeão. O espanhol Antomi Ramos terminou como o terceiro.