"Fiquei um ano sem jogar com a tensão de uma partida real, então senti um pouco de cansaço muscular aqui e ali. Em termos gerais, me senti bem, não ? O importante é a cirurgia no psoas-ilíaco e no quadril, isso não está me incomodando em nada. Isso é algo super importante para mim. No momento, o pé está respondendo bem. Essa é para mim a questão principal, que o pé é problemático. No momento sou capaz de me mover sem limitações. Isso me faz sentir feliz e poder jogar melhor, sem dúvida", disse o espanhol após bater Jason Kubler por 6/1 6/2 nas oitavas de final.