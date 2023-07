Ao longo das 17 temporadas, a lembrança de jogos que ficarão para sempre na memória. Como a conquista de seu primeiro Grand Slam, em 2015, no torneio de Roland Garros, ao lado do croata Ivan Dodig. Sem falar na final de julho de 2017, quando realizou o grande sonho de ser campeão em Wimbledon, com o polonês Lukasz Kubot. E no primeiro título ATP da carreira, no Estoril, em Portugal, na temporada 2007, um ATP 250 que deu início às conquistas, com o também mineiro André Sá.