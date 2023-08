Laura vai buscar seu maior título na carreira. Ela tem uma final no WTA 250 de Bogotá, na Colômbia, no ano passado, e a maior conquista é o W25 de Pune, na Índia, e Guayaquil, no Equador, no mesmo ano. A última conquista de Pigossi no Brasil foi em 2016 em São José do Rio Preto (SP).