"No começo do primeiro set não estava me sentindo muito bem. Tênis é um esporte muito difícil, há dias onde se sente bem e outros não. No começo eu não aceitei que não estava bem, queria jogar bonito. A partir do momento que aceitei e tentei resolver o problema na quadra, buscar a solução, a torcida me motivou, me mandou energia. Quando eu jogo no Brasil é uma das principais armas, conseguir essa energia de fora, chamar o público. Fiquei feliz como fechei o primeiro set e depois o segundo. Estou feliz com a vitória", destacou a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.