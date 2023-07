Em 58 minutos de duração, o primeiro set foi marcante disputa acirrada entre as tenistas, que venceram muitos pontos nos games de saques da adversária e pressionaram em breakpoints. Enquanto Sabalenka tentava alongar os pontos, a tunisiana trabalhava encurtando bolas e buscando a rede, com belas jogadas em alguns erros a disputa seguiu sem quebras para o tie-break. Nele, Jabeur abiu 4/2 com uma mini-quebra, não resistiu no 7º ponto e levou a virada ao sofrer mini-quebra providencial no 10º ponto.

A frente no placar, a bielorrussa passou a correr mais riscos na segunda etapa e assim conquistou a quebra no 5º game, abriu 4/2 mas viu uma tunisiana não desistir, trabalhar bem com as devoluções buscando a paralela e devolvendo a quebra de saque no 8º game, em erro de Sabalenka. Com tudo igual no placar, Jabeur foi empurrada pela torcida e trabalhando junto à rede fechou a parcial com nova quebra.