A etapa de Curitiba do Circuito Alto Giro de Beach Tennis começa nesta quinta-feira (26), na academia Vita Beach Sports, com o ITF BT10, torneio profissional com 16 duplas no masculino e 16 no feminino, direcionado a atletas que estão buscando os primeiros pontos no ranking mundial da ITF (Federação Internacional de Tênis).