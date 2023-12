Os italianos Mattia Spoto e Nicole Nobile conquistaram, na noite desta sexta-feira, os títulos de Simples do Masters Finals Follow the Beach, realizado na Apollo Beach Tennis House, em Itu (SP). Eles saíram na frente na disputa do Rei e da Rainha do esporte.

Na final feminina, Nobile marcou 2 sets a 0 com um duplo 4/2 sobre a paulistana Sophia Chow. No masculino o caneco ficou com o número 1 do mundo, Mattia Spoto, que derrotou o espanhol Antomi Ramos também por um duplo 4/2.