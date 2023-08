A bielorrussa radicada no Rio de Janeiro, 172ª colocada, passou pela americana Elvina Kalieva, 185ª, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/2 e vai enfrentar, nesta segunda-feira, às 14h de Brasília, a britânica Heather Watson, 107ª, pela primeira rodada do evento que vale 160 pontos no ranking mundial.