"Esse ano foi um divisor de águas na minha carreira, comecei muito mais dedicado e buscando melhorar a cada dia, cumpri algumas metas, cheguei ao 16º lugar do ranking, estando entre os melhores do país, recebi convocações para a Seleção Brasileira principal, conquistei a medalha de Bronze no Pan. Queria agradecer todos os meus parceiros com os quais dividi as quadras este ano, em especial meu sócio Gigio Cariani com o qual mais joguei e agradecer meus patrocinadores, apoiadores e família", disse o atleta que conta com parceria com a Beach Sports Assessoria - BSA.