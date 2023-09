Djokovic saiu quebrando no quarto, mas bobeou, Djere empatou e teve chances de virar. Só que o número dois foi valente, martelou e quebrou em game longo, abriu 3 a 1 e daí foi mais um passeio com mais duas quebras. A gasolina de Djere acabou e o domínio de Nole se manteve no set final. Ele abriu uma quebra rápida e teve drama no fim salvando break-point com erro na esquerda do rival no nono game até fechar por 6/3 no segundo match-point.