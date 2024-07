Bia Haddad leva nove games seguidos e é eliminada de Wimbledon

Bia Haddad em Londres (Foto: Jimmie 48 Photography)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 06/07/2024 - 17:15 • Londres (Inglaterra)

Bia Haddad, número 20 do mundo, foi eliminada, neste sábado (6), na terceira rodada de Wimbledon, o Grand Slam mais tradicional do tênis, disputado no All England Club, em Londres.

A brasileira caiu diante da americana Danielle Collins, 11ª colocada, por um duplo 6/4 após 1h38min de duração na quadra 3 do evento disputado sobre o piso de grama.

A adversária vem em sua última temporada na carreira - vai buscar ser mãe a partir do próximo ano - e com títulos em Charleston e Miami em 2024.

Bia Haddad voltou a vencer dois jogos em um mesmo torneio após as últimas cinco participações e apenas pela quarta vez no ano. Mesmo assim ela não repete as oitavas de final do ano passado, assim como não consegue passar para a segunda semana de um Grand Slam mais uma vez no ano.

O jogo

A partida começou com mais de três horas de atraso por conta da chuva e viu Bia Haddad muito forte, agressiva na devolução e firme no saque, deixando a oponente fazer apenas cinco pontos nos quatro primeiros games.

O jogo ficou parado por quase 50 minutos por conta da chuva. Na retomada, foi uma partida completamente diferente. Collins voltou mais firme e Bia sentiu a pressão, cometeu erros e levou nove games consecutivos.

Haddad Maia tinha 3 a 0 abaixo no segundo set, empatou em 3 a 3, tinha 0/30 em game de devolução onde mostrava mais força. Mas a chuva voltou a cair, o jogo foi paralisado novamente e a quadra demorou a ficar pronta por causa da umidade na grama. Na retomada, Collins sacou bem, salvou um break-point, saiu do buraco e conseguiu a quebra, fechando em belo game e com erro não forçado da brasileira.