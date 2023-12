No primeiro game do set seguinte, Melo atuou muito bem na rede para salvar dois breakpoints, mas na igualdade, falhou com voleio e a dupla brasileira acabou quebrada. Os espanhóis confirmaram na sequência de zero, foram ganhando pontos nos saques dos brasileiros e resistiram bem ao trabalho de bolas rápidas imposto com Bia para intervenção na rede de Melo. A dupla brasileira chegou à devolução da quebra no 8° game, com Melo buscando definição na rede e com Bia confirmando o breakpoint devolvendo do saque de Sorribes com uma bela paralela de forehand. Sacando pressionada, Bia Haddad saiu de 0-30, com belo trabalho do mineiro na rede e colocou pressão nos adversários. Sacando pressionado, Davidovich deu setpoint ao Brasil em dupla-falta, que foi salvo bravamente por sua parceira em uma bela sequências defensivas. Fokina trabalhou bem junto à rede e chegou à nova quebra ao conseguir a passada. Firme no saque, Sorribes viu os brasileiros salvarem match-point, mas confirmaram a vitória.