Vinicius Jr. nunca balançou as redes contra a Argentina; veja odds

A 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas reserva um grande clássico do futebol mundial: Argentina x Brasil. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 25/03, às 21 horas (horário de Brasília) no Estádio Monumental de Núñez.

Há cinco jogos sem perder, a Seleção Brasileira tem um grande desafio pela frente. Isso porque há 16 anos o Brasil não vence a equipe albiceleste em solo argentino.

Sendo assim, confira odds para a partida entre Argentina e Brasil:

Vitória da Argentina

2.30 na bet365

2.37 na Betnacional

Empate

3.00 na bet365

2.94 na Betnacional

Vitória do Brasil

3.50 na bet365

3.48 na Betnacional

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 25 de março de 2025 às 10h30.

Vinicius Jr. pode marcar?

Destaque na vitória por 2-1 sobre a Colômbia, Vinicius Jr. é um dos principais nomes da equipe e uma das maiores expectativas de gol.

Assim como a Seleção, Vini também tem tabus a quebrar esta noite: o jogador nunca venceu a Argentina e nunca marcou um gol na arquirrival. Portanto, será que o Camisa 7 irá marcar seu primeiro gol na Argentina nesta terça-feira?

Pensando nisso, a bet365 está oferecendo uma super aposta aumentada para a ocasião. A odd para Vinicius Jr. conseguir um chute ao gol está 2.50 (era 1.73). Além disso, a odd para o jogador marcar um gol a qualquer momento da partida é 5.50.

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 25 de março de 2025 às 10h30.