Vila Nova x Ponte Preta: por que apostar no time paulista?

Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 14:34 • Rio de Janeiro

A Ponte Preta visita o Vila Nova nesta segunda-feira, 11/11, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O confronto decisivo para o time paulista acontece às 18h30. Apesar de jogar fora de casa e dos quase 15 pontos que separam as duas equipes na tabela da Série B, elencamos alguns motivos para você apostar na Ponte Preta.

Ponte Preta a um ponto de sair do Z-4

Com 38 pontos, a Ponte Preta amarga a primeira posição na zona de rebaixamento. No entanto, com a derrota sofrida pelo CRB no sábado, 09/11, o time paulista está a apenas um ponto de sair do Z-4.

Se vencer o Vila Nova, o time paulista vai a 41 pontos e ultrapassa o rival alagoano na tabela. Sendo assim, acreditamos que a Ponte Preta não irá desperdiçar a oportunidade.

Vila Nova x Ponte Preta: retrospecto do confronto

Vila Nova e Ponte Preta já se enfrentaram 27 vezes na história. Analisando o confronto, o alvinegro leva a melhor, só tendo perdido para o rival quatro vezes. A última vez que o Vila Nova venceu a Ponte Preta foi no Brasileirão de 2019. Na ocasião, o pênalti convertido por Alan Mineiro deu os três pontos ao time goiano.

Vale apostar em X2

Se você já está familiarizado com as apostas esportivas, deve conhecer o mercado chance dupla. Neste caso, aposta-se na vitória de um time e no empate ao mesmo tempo, aumentando as chances de acertar.

No confronto entre Vila Nova e Ponte Preta, chama a atenção o número de empates. Em 27 jogos, 11 terminaram empatados. Nos últimos dez jogos, foram duas vitórias da Ponte Preta, uma do Vila Nova e sete empates. Portanto, vale a pena considerar este mercado. Na Betano, a odd para “X2” está em 1.90.

Vila Nova x Ponte Preta: odds para a partida

Jogando em casa e em posição mais favorável na tabela, o Vila Nova é o franco favorito a vencer a partida de acordo com as casas de apostas. Confira as odds da Betano na tabela a seguir:

Mercado: Resultado final Odds Vitória do Vila Nova 1.98 Empate 3.15 Vitória da Ponte Preta 4.10 Apostar na Betano >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 11 de novembro de 2024 às 13 horas.