Vasco x Atlético-GO: veja odds para time carioca se classificar no tempo normal

Jogadores do Vasco celebram gol durante partida do Campeonato Carioca | Crédito: Associated Press / Alamy Stock Photo







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro

Vasco e Atlético-GO se enfrentam pelas Oitavas de Final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, a partida terminou em 1-1. Portanto, agora as equipes se enfrentam de igual para igual no Estádio São Januário em busca da classificação. O jogo acontece nesta terça-feira, 06/08, às 21h45.

Apostar na bet365 >>

De acordo com as casas de apostas, o favorito para vencer o jogo de ida é o time da casa. As odds para a vitória do Vasco da Gama estão em 1.83, contra 4.20 do Atlético Goianiense. Sendo assim, o time carioca tem 55% de chances de vencer o jogo.

Já para se classificar, as cotações estão mais próximas, mas o Gigante da Colina continua sendo o favorito. Veja as odds abaixo segundo a bet365:

Mercado: Para se Classificar Odds Vasco da Gama 1.44 Atlético-GO 2.62 Apostar na bet365 >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de agosto de 2024 às 12h.

Ainda segundo a bet365, o time da casa tem 55% de chances de se classificar ainda no tempo regulamentar e apenas 15% de chances que a classificação ocorra na disputa de pênaltis. Confira as odds segundo a bet365:

Mercado: Método de Classificação Odds Vasco da Gama - Tempo regulamentar 1.83 Vasco da Gama - Pênaltis 6.50 Apostar na bet365 >>

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 06 de agosto de 2024 às 12h.

Possíveis marcadores

O confronto entre Vasco e Atlético-GO reúne dois dos maiores marcadores da Copa do Brasil: Pablo Vegetti e Emiliano Rodríguez. O atacante vascaíno tem 5 gols na competição, já o jogador atleticano marcou 4 gols até agora.

Para o jogo de volta, as odds para Pablo Vegetti marcar a qualquer momento são 2.25. Já a cotação para um gol de Emiliano Rodríguez também a qualquer momento estão em 4.50.