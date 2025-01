Vasco se torna o melhor dos grandes no Carioca; veja odds para próximo confronto

Após golear a Portuguesa por 4-1 neste fim de semana, o Vasco chegou ao terceiro lugar na tabela do Campeonato Carioca. Sendo assim, o time de Carille é o melhor posicionado entre os quatro grandes clubes do Rio atualmente.

A última derrota do Cruzmaltino foi em um 3-1 contra o Corinthians em novembro de 2024, ainda pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco segue invicto no Campeonato Carioca. Até então, são três empates e duas vitórias.

Para se manter em terceiro, o Vasco precisa torcer para a derrota do Nova Iguaçu, que enfrenta o Boavista nesta segunda-feira, 27/01. De todo modo, o Gigante da Colina irá terminar a rodada entre os quatro primeiros colocados, que seguem para as semifinais do campeonato.

Próximo compromisso

O próximo jogo do Vasco é contra o Maricá na quarta-feira, 29/01. A partida acontece no estádio São Januário às 19 horas. Apesar de não ser um dos grandes, o rival promete dar trabalho. Isso porque o Maricá também está invicto e é o líder do campeonato.

Entretanto, apesar da boa fase do primeiro colocado, as casas de apostas sugerem um grande favoritismo do Vasco na partida. Confira as odds:

Vitória do Maricá

6.40 na Superbet

10.00 na bet365

Empate

3.90 na Superbet

4.33 na bet365

Vitória do Vasco

1.50 na Superbet

1.33 na bet365

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 27 de janeiro de 2025 às 12 horas.

Quais as chances do Vasco ser campeão carioca?

Apesar da boa campanha que o time do Vasco vem realizando no Campeonato Carioca, a equipe comandada por Fábio Carille não é a favorita ao título.

De acordo com as casas de apostas, as chances do Cruzmaltino ser campeão são de 23%. Confira as odds para o título segundo a bet365:

Flamengo: 2.50 Vasco: 4.33 Fluminense: 5.00 Botafogo: 5.00 Volta Redonda: 13.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 27 de janeiro de 2025 às 12 horas.