Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro • Atualizada em 22/08/2024 - 09:01

O jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores traz algumas razões para apostar no Bolívar contra o Flamengo. Entenda quais fatores desequilibram este confronto e as odds para alguns palpites neste confronto. A partida acontece nesta quinta-feira (22/08), às 21h30, no Estádio Hernando Siles, em La Paz.

Fator altitude

O primeiro quesito a ser considerado para apostar no Bolívar é a altitude. O Flamengo costuma ter dificuldades em jogos deste tipo, mas em La Paz a situação é ainda mais delicada.

Ao longo da história, o Rubro-negro visitou o Bolívar três vezes e saiu derrotado em todos.

A equipe foi superada nos jogos disputados em 1983, 2004 e na fase de grupos deste ano. No mais recente, a derrota foi pelo placar de 2 a 1.

Considerando outras cidades, o saldo dos últimos cinco anos também é negativo. Das sete partidas disputadas na altitude, o Flamengo venceu somente duas, tendo perdido quatro e empatado uma.

Lesões

Outro motivo para ficar de olho é a quantidade de lesões do Flamengo. A equipe vai para partida sem jogadores importantes como Arrascaeta, Pedro, Gabriel e Everton Cebolinha. Os quatro desfalques tiram a capacidade de criação do Rubro-negro e chama mais o Bolívar para o jogo.

Fase ruim do Flamengo

O terceiro ponto a ser considerado é que o Flamengo vive um momento ruim. O clube foi derrotado em três dos últimos cinco jogos. No último compromisso, o Rubro-negro foi superado pelo Botafogo por 4 a 1.

Já os bolivianos vivem situação inversa. A equipe só perdeu uma das últimas cinco apresentações. O clube saiu vitorioso em três oportunidades e empatou uma.

As apostas no Bolívar

Com base nessas informações é possível considerar apostar no Bolívar. Porém, como o clube precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis, o handicap é um cenário a ser observado. Veja a seguir as odds para alguns dos cenários nesta quinta-feira.