Superbet: aposte na final da Copa do Brasil e ganhe giros grátis

Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 19:04 • Rio de Janeiro

A final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG se aproxima. Pensando nisso, a Superbet lançou uma promoção voltada para os apaixonados por apostas esportivas: clientes elegíveis podem ganhar 25 giros grátis ao participar de uma promoção especial durante o primeiro jogo da final do campeonato.

Além disso, novos usuários podem utilizar o código bônus Superbet para impulsionar suas primeiras apostas.

Sobre a promoção

Ao apostar no duelo entre Flamengo x Atlético-MG utilizando as funções "Criar Aposta" ou "Dica de Aposta" com uma aposta mínima de R$25, os participantes receberão giros grátis para jogos selecionados no cassino da Superbet.

Para participar, é necessário aceitar a promoção na seção "Promoções & Bônus" do site. Em seguida, o usuário deve apostar no jogo Flamengo x Atlético-MG usando as funcionalidades específicas designadas pela Superbet.

As apostas válidas terão odds mínimas de 2.0 por cupom, e somente após a finalização destas as rodadas gratuitas serão creditadas.

Termos e condições da oferta

Antes de participar, é essencial estar ciente dos termos fundamentais desta promoção. Confira alguns pontos que frisamos abaixo:

Primeiramente, a oferta é limitada a clientes selecionados; Em segundo lugar, apenas as apostas realizadas por meio das opções "Criar Aposta" e "Dica de Aposta" contarão para a promoção; A aposta deve ser de no mínimo R$25 para ser elegível; Esta promoção é válida para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil; É importante destacar que apostas anuladas, cash-out ou canceladas não são elegíveis.

Os T&Cs completos da promoção estão disponíveis no site da operadora. Recomendamos que você confira antes de apostar para garantir que será elegível ao prêmio.

Como participar da promoção

Participar desta promoção é um processo simples que pode ser efetuado em alguns passos curtos:

Em primeiro lugar, entre na seção "Promoções & Bônus" no site da Superbet e localize a promoção "Superbet Copa do Brasil"; Então, aceite a promoção, garantindo assim sua elegibilidade; Em seguida, escolha o jogo Flamengo x Atlético-MG e faça uma aposta utilizando "Criar Aposta" ou "Dica de Aposta"; Após sua aposta ser validada, os giros grátis serão adicionados à sua conta.

Depois, é só usar suas 25 rodadas gratuitas nos jogos selecionados. São eles: Gate of Olympus, Wisdom of Athena e Sugar Rush.