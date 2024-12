Recompensa NBA Betsul: aposte R$40 e receba R$20 em apostas grátis

A Betsul lança uma nova promoção empolgante para os fãs de basquete: a Missão Recompensa na NBA. Esta iniciativa visa engajar os apostadores durante a temporada da liga americana de basquete, oferecendo prêmios atrativos para quem completar desafios específicos.

A promoção combina a emoção dos jogos da NBA com a chance de ganhar recompensas extras. Os apostadores podem participar ao apostar R$40 em jogos da NBA e recebem R$20 para apostar em qualquer esporte.

Como funciona a Missão Recompensa na NBA

A Missão Recompensa na NBA da Betsul incentiva a aposta na NBA, maior liga de basquete do planeta, ao oferecer uma aposta grátis aos seus clientes quando os mesmos apostarem R$40 em três ou mais jogos da liga.

Isso significa que se você apostar R$40 em uma aposta combinada de três ou mais jogos da NBA, você recebe uma aposta grátis para qualquer esporte no valor de R$20. Ou seja, além de poder contar com um bom acerto na sua aposta combinada, você ainda recebe mais R$20 para apostar em outro esporte do seu gosto.

Termos e condições (T&C) da promoção

Para participar da Missão Recompensa na NBA é necessário cumprir alguns Termos e Condições (T&C). Veja abaixo:

Os usuários devem ter uma conta verificada na Betsul;

Os usuários precisam clicar em “Participar” na tela da promoção da Betsul;

Para a aposta ser validada é necessário fazer uma aposta combinada com três ou mais eventos, apenas em jogos da NBA;

A odd mínima para a realização da aposta é de 2.00;

A recompensa recebida deverá ser utilizada em apostas, sendo necessário realizar apostas em até 1x sobre o valor recebido;

A promoção é válida até 05 de janeiro de 2025 às 22h (de Brasília).



Veja os termos e condições completos da promoção no site da Betsul.

Como abrir uma conta na Betsul

Para participar da promoção, é necessário ter uma conta na Betsul. O processo de registro é simples e pode ser concluído em poucos passos:

Acesse o site oficial da Betsul; Clique no botão Registre-se no canto superior direito da página; Preencha o formulário com suas informações pessoais; Crie um nome de usuário e senha seguros; Confirme seu e-mail e verifique sua conta seguindo as instruções enviadas.

Após completar esses passos, sua conta estará ativa e você poderá fazer seu primeiro depósito para começar a apostar.