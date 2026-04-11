Manchester United x Leeds – Palpites, análise e odds (13/04)

A Guerra das Rosas renasce no Old Trafford nesta segunda-feira, quando o Manchester United recebe o Leeds pela 32ª rodada da Premier League 2025/26. Os Red Devils ocupam a terceira posição na tabela, com 55 pontos, e estão a sete pontos de distância do sexto colocado. Uma vitória praticamente consolida a classificação para a Champions League, algo impensável até meses atrás.

Do outro lado, o Leeds chega a Manchester em situação oposta. Com 33 pontos em 31 jogos, a equipe de Daniel Farke está em 15º lugar, apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento. A escalada de lesões após a heroica classificação na FA Cup contra o West Ham tornou o cenário ainda mais difícil para os visitantes.

O jogo é ainda mais intrigante pelo intervalo de 23 dias sem atuar do Manchester United, que não disputou partidas na FA Cup nem em competições europeias nesta temporada. A pausa internacional e a rodada de quartas de final da copa deixaram os Red Devils inativos desde o empate em 2 x 2 com o Bournemouth em 20 de março.

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Análise da partida

A transformação do Manchester United desde a chegada de Michael Carrick como técnico interino em 13 de janeiro é um dos grandes enredos desta Premier League. Sob o comando do ex-meio-campista, a equipe conquistou sete vitórias em dez jogos na liga e somou 23 pontos em 30 possíveis. Os dados refletem a mudança: terceira melhor campanha do campeonato neste período.

Em casa, o cenário é ainda mais favorável. O United venceu cinco partidas consecutivas no Old Trafford pela Premier League e não perde em seus domínios desde a derrota por 1 x 0 para o Everton em novembro. Nesse período, marcou 13 gols em casa e sofreu apenas cinco.

O ataque funciona bem. Bryan Mbeumo, contratação de peso vinda do Brentford, é o artilheiro do time com nove gols na liga. Benjamin Sesko, que chegou com expectativa alta, soma o mesmo número. Matheus Cunha já contribuiu com seis gols e diversas assistências, enquanto Bruno Fernandes lidera a equipe em participações diretas com oito gols e várias criações de jogada.

O Leeds, por sua vez, vive um momento de contenção extrema. A equipe não vence na Premier League há seis rodadas e não marca um gol sequer nos últimos quatro jogos do campeonato: três empates por 0 x 0 (Aston Villa, Crystal Palace e Brentford) e uma derrota por 1 x 0 para o Sunderland.

Fora de casa, os números são desoladores: apenas uma vitória nos últimos dez jogos como visitante, com oito empates e uma derrota. A média de gols fora é de apenas 0,6 por partida. No entanto, a solidez defensiva recente chama atenção. O Leeds não sofreu mais de dois gols em nenhum dos últimos seis jogos, o que indica um sistema mais cauteloso sob Farke.

A FA Cup trouxe um respiro emocional. O Leeds eliminou o West Ham nos pênaltis nas quartas de final e enfrentará o Chelsea na semifinal em Wembley no fim de abril. Mas a vitória custou caro em termos de desgaste físico e lesões, justamente antes de um calendário difícil na liga.

Palpites para Manchester United x Leeds

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Confrontos diretos

Manchester United e Leeds se enfrentaram 114 vezes na história, com ampla vantagem para os Red Devils: 50 vitórias contra 26 do Leeds, além de 38 empates. Na era Premier League, o domínio é ainda mais evidente. Nas últimas dez partidas da liga entre as equipes, o United venceu seis e empatou quatro. O Leeds não triunfa neste confronto na primeira divisão desde setembro de 2002.

O jogo do primeiro turno desta temporada, em 4 de janeiro no Elland Road, terminou em 1 x 1. O Leeds saiu na frente, mas Matheus Cunha empatou aos 65 minutos para os visitantes. Foi um resultado que pareceu justo diante do equilíbrio tático apresentado por ambas as equipes naquela tarde.

No Old Trafford, o histórico é especialmente cruel para o Leeds. Os Whites não vencem uma partida de liga em Manchester desde a década de 1980, uma seca de mais de quatro décadas. Nos últimos seis confrontos disputados como mandante na liga, o United marcou em todos e viu ambas as equipes balançarem a rede em todos eles.

Notícias de Manchester United e Leeds

Manchester United: desfalques e dúvidas

Harry Maguire, que recentemente renovou contrato por mais uma temporada, está suspenso após receber cartão vermelho no empate com o Bournemouth. A ausência abre espaço para o retorno de Lisandro Martinez, que não atua desde fevereiro por causa de uma lesão na panturrilha. O argentino treinou com o grupo durante o camp de preparação na Irlanda e é cotado para iniciar ao lado de Leny Yoro na zaga.

Caso Martinez não esteja pronto para começar, o adolescente Ayden Heaven deve formar dupla com Yoro. Matthijs de Ligt continua fora por um problema nas costas que o afasta desde novembro, sem previsão de retorno. Patrick Dorgu treina individualmente após lesão no tendão sofrida em janeiro, na vitória por 3 x 2 sobre o Arsenal.

Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo se retiraram de compromissos com suas seleções durante a pausa internacional, mas ambos viajaram para o camp de treinamento na Irlanda e devem estar disponíveis. Mason Mount está de volta ao grupo após se recuperar de uma lesão não revelada e deve ser opção no banco.

Provável escalação do Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Martinez (ou Heaven) e Shaw; Casemiro e Mainoo; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Matheus Cunha; Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Leeds: desfalques e dúvidas

A vitória dramática sobre o West Ham na FA Cup deixou marcas profundas no elenco do Leeds. Anton Stach, um dos melhores jogadores da equipe na temporada (média de 7,31 no FotMob), sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo e está fora. Farke indicou que o retorno do alemão é mais realista apenas para maio.

Joe Rodon torceu o tornozelo no início do segundo tempo contra o West Ham e também foi descartado. Daniel James perdeu aquela partida por causa de uma distensão no adutor e segue fora. São três baixas confirmadas, todas em posições importantes.

No campo das dúvidas, Jaka Bijol, Noah Okafor e Gabriel Gudmundsson são todos incertos. Okafor sentiu um problema muscular após 69 minutos contra o West Ham. Gudmundsson ficou fora daquele jogo por uma questão na virilha. Bijol carrega um incômodo que o deixa como dúvida de última hora.

A ausência de Stach no meio-campo é particularmente sentida. Ao Tanaka deve ocupar seu lugar ao lado de Ethan Ampadu. Na defesa, a perda de Rodon obriga Farke a improvisar, possivelmente com Struijk e Bornauw (ou Bijol, se apto) na zaga.

Provável escalação do Leeds (4-2-3-1): Darlow; Bogle, Bijol (ou Bornauw), Struijk e Gudmundsson (ou Justin); Ampadu e Tanaka; Aaronson, Buonanotte e Gnonto; Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Destaques individuais de Manchester United x Leeds

Jogador destaque · Manchester United Bryan Mbeumo 9 Gols na Premier League 12 Participações em gols (G+A) 7,22 Nota média FotMob na temporada 50% Precisão nos chutes ao gol Jogador destaque · Leeds Dominic Calvert-Lewin 10 Gols na Premier League 87,5% Conversão de pênaltis na carreira 2,1 Chutes por jogo na temporada 28 Jogos disputados na Premier League

Os técnicos

Michael Carrick assumiu o Manchester United como interino em 13 de janeiro, após a demissão de Ruben Amorim, e transformou o ambiente no clube. Sob seu comando, o United subiu da sétima para a terceira posição na tabela. A mudança mais notável foi tática: Carrick abandonou o sistema de três zagueiros utilizado por Amorim e voltou ao 4-2-3-1 clássico, liberando jogadores como Amad Diallo e Matheus Cunha para atuar em suas posições naturais. Amad, inclusive, declarou publicamente que Carrick é o nome certo para o cargo permanente.

Daniel Farke é um nome familiar na Inglaterra, tendo comandado o Norwich em duas promoções e conduzido o Leeds de volta à Premier League na temporada passada. Nesta campanha, o alemão tem feito um trabalho de resistência. Com um elenco recém-promovido e limitado em profundidade, Farke montou uma equipe difícil de ser batida, priorizando a organização defensiva sobre a criação ofensiva. A classificação para a semifinal da FA Cup é um feito notável, mas a prioridade é a permanência na primeira divisão.

Análise tática

O Manchester United deve se organizar no 4-2-3-1 que se tornou a marca de Carrick. Bruno Fernandes opera como meia central criativo, com Amad Diallo pela direita e Matheus Cunha pela esquerda, suportando Mbeumo como referência de área. Casemiro e Mainoo formam o duplo pivô, garantindo equilíbrio entre construção e proteção.

A principal arma do United em casa é a pressão alta e a largura oferecida pelos alas. Dalot e Shaw avançam com frequência, criando superioridade numérica nas faixas laterais. Fernandes, entre as linhas, lidera a liga em grandes chances criadas e é o cérebro de quase todas as jogadas de perigo.

Farke deve adotar um sistema mais cauteloso, possivelmente um 4-2-3-1 mais compacto ou até um 4-4-2 pragmático. Sem Stach e Rodon, o Leeds perde qualidade na saída de bola e na construção pelo meio. Ampadu e Tanaka terão de segurar a pressão do meio-campo do United, enquanto Calvert-Lewin atua como pivô isolado, segurando a bola para trazer os pontas ao jogo nas transições.

A fragilidade do Leeds está nas transições defensivas. Quando a equipe perde a posse na saída de bola, a distância entre as linhas se abre, e é exatamente aí que Mbeumo, Cunha e Diallo podem explorar espaços com velocidade. O United tende a criar muitas oportunidades nos primeiros 15 minutos de cada tempo, e o Leeds precisará resistir a esses momentos de pressão para manter esperanças no jogo.

O ponto forte do Leeds é a disciplina defensiva. Nas últimas seis partidas, não sofreu mais de dois gols em nenhuma delas. Calvert-Lewin, com sua presença aérea e habilidade de segurar a bola, pode causar problemas a uma zaga improvisada do United, especialmente se Martinez não estiver 100% físico.

Prognóstico de placar exato para Manchester United x Leeds

🎯 Palpite do Lance! Manchester United 2 x 0 Leeds O United é amplo favorito em casa, onde venceu cinco jogos seguidos na liga. O Leeds chega desfalcado e sem marcar há quatro jogos no campeonato, enfrentando um adversário que soma 13 gols em seis partidas no Old Trafford. O Leeds não vence na liga no Old Trafford há mais de quatro décadas

O Manchester United não perde em casa pela Premier League desde novembro

O Leeds está há quatro jogos sem marcar na Premier League

jogos sem marcar na Premier League Menos de 2,5 gols ocorreu em sete dos últimos dez jogos do Leeds na liga

gols ocorreu em dos últimos dez jogos do Leeds na liga O United manteve a rede intacta em dois dos últimos cinco jogos em casa Resumo dos palpites do Lance para Manchester United x Leeds Melhor palpite do jogo: Vitória do Manchester United e menos de 3,5 gols – Odd 2,51 na Betsson Palpite alternativo: Menos de 2,5 gols – Odd 2,15 na Betsson Palpite alternativo 2: Manchester United vence sem sofrer gols – Odd 3,00 na Superbet Palpite alternativo 3: Mais de 3,5 cartões – Odd 1,73 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: Manchester United 2 x 0 Leeds – Odd 9,40 na Betsson