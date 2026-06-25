RD Congo x Uzbequistão Palpite – Análise e odds (27/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: RD Congo e menos de 4,5 gols: 1,75 na BR4Bet Aposta com boas chances de acontecer: Yoane Wissa marca a qualquer momento: 2,48 na BETMGM Aposta ousada: Uzbequistão não marca: 2,75 na Vbet Placar previsto: Placar previsto: RD Congo 2 a 0 Uzbequistão - 7,50 na Br4Bet

RD Congo enfrenta o Uzbequistão na última rodada do Grupo K da Copa do Mundo 2026, no sábado, 27 de junho, no Atlanta Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, às 20h30 (horário de Brasília).

Os Leopardos chegam com um ponto, conquistado no empate histórico de 1 x 1 com Portugal na estreia, e precisam vencer para manter qualquer chance de avançar como um dos melhores terceiros colocados, enquanto o Uzbequistão amarga duas derrotas e um saldo de -7 gols no torneio.

Confira os palpites do Lance para a partida e também outras dicas de apostas para a Copa do Mundo.

Melhores palpites para RD Congo x Uzbequistão pela Copa do Mundo

O confronto promete ser bastante disputado, já que as duas seleções ainda têm objetivos importantes na competição. A RD Congo chega confiante para buscar o resultado, enquanto o Uzbequistão deve apostar em uma estratégia mais cautelosa para tentar surpreender. Quando apostar, utilize somente as casas de apostas legalizadas no Brasil.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 15h40 (25/06) nas melhores casas de aposta da Copa do Mundo.

Análise da partida RD Congo x Uzbequistão: Leopardos buscam vitória histórica, Uzbequistão tenta evitar eliminação sem pontos

O RD Congo disputou apenas duas Copas do Mundo na história, a primeira em 1974, quando ainda se chamava Zaire, e a atual. A diferença entre as duas participações é visível: em 1974, a seleção sofreu 14 gols em três jogos sem marcar nenhum; em 2026, foram apenas dois gols sofridos nas duas primeiras rodadas.

Contra Portugal, a equipe de Sébastien Desabre registrou oito finalizações, duas no alvo, mais do que muitos esperavam diante de uma seleção com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e João Neves. Wissa marcou o gol do empate nos acréscimos, de cabeça, após cruzamento de Arthur Masuaku pela direita, o primeiro gol da história do RD Congo em Copas do Mundo.

Contra a Colômbia, Lionel Mpasi foi o destaque congolês com oito defesas, cinco delas nos primeiros 20 minutos, o maior registro nesse intervalo em uma partida de Copa desde Warren Barrett pela Jamaica contra a Argentina em 1998 (fonte: Opta).

O RD Congo perdeu apenas por 1 x 0, gol de Daniel Muñoz aos 76 minutos com desvio na zaga. O Uzbequistão estreou na Copa do Mundo em 2026 e, até agora, acumulou duas derrotas.

Na abertura, perdeu por 3 x 1 para a Colômbia no Estádio Azteca, onde Fayzullaev marcou o primeiro gol da história uzbeque no torneio, de cabeça, aos 60 minutos, após finalização de Shomurodov ser espalmada pelo goleiro.

A segunda rodada trouxe a pior atuação: goleada de 5 x 0 para Portugal, incluindo um gol contra do goleiro Abduvohid Nematov aos 60 minutos. Cristiano Ronaldo anotou dois gols no primeiro tempo e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do Mundial.

O contraste defensivo entre as duas seleções define o cenário: o RD Congo sofreu dois gols em 180 minutos de jogo, o Uzbequistão sofreu oito.

Confrontos diretos entre RD Congo x Uzbequistão

RD Congo e Uzbequistão nunca se enfrentaram em competições oficiais ou amistosas. O jogo da última rodada do Grupo K será o primeiro encontro entre as duas seleções, o que impede qualquer análise de tendências com base no retrospecto direto.

Ambas as seleções compartilham um traço em comum: a raridade de suas presenças em Copas. O RD Congo não disputava o torneio desde 1974 (52 anos), e o Uzbequistão faz sua estreia na competição.

Notícias de RD Congo x Uzbequistão

RD Congo: desfalques e dúvidas

Desabre não registra desfalques por lesão ou suspensão para a terceira rodada. Chancel Mbemba, capitão com 111 jogos pela seleção, lidera a defesa ao lado de Axel Tuanzebe (Burnley) e Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

O goleiro Lionel Mpasi, do Le Havre, deve manter a titularidade após as oito defesas contra a Colômbia. Noah Sadiki (Sunderland, 21 anos) e Ngal'ayel Mukau (Lille, 21 anos) completam o meio-campo com energia e disposição para pressionar.

A principal dúvida tática é se Desabre mantém o mesmo 11 titular das duas primeiras rodadas ou promove alguma alteração pontual no ataque, com Simon Banza ou Meschak Elia disputando vaga.

Provável escalação do RD Congo (3-5-2): Lionel Mpasi; Steve Kapuadi, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe; Aaron Wan-Bissaka, Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Arthur Masuaku; Cédric Bakambu, Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Uzbequistão: desfalques e dúvidas

Fabio Cannavaro também não registrou baixas por lesão confirmadas no elenco. A principal questão é a escolha do goleiro: Nematov, titular nas duas primeiras partidas, cometeu o gol contra que selou a goleada de Portugal, e Utkir Yusupov (35 anos, 41 jogos) pode ser acionado.

Abdukodir Khusanov, zagueiro de 22 anos do Manchester City, é o jogador de maior valor de mercado do elenco e deve seguir como referência defensiva. A linha de três zagueiros conta ainda com Rustam Ashurmatov (Esteghlal) e Abdulla Abdullaev (Dibba).

Fayzullaev, autor do gol histórico contra a Colômbia, acumula nove gols em 34 jogos pela seleção e deve manter a posição de armador junto com Aziz Ganiev. O capitão Eldor Shomurodov, artilheiro da seleção com 44 gols em 94 jogos, lidera o ataque.

Provável escalação do Uzbequistão (3-4-2-1): Abduvohid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Bekhruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Khojiakbar Alijonov; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Destaques individuais de RD Congo x Uzbequistão

Yoane Wissa Atacante / RD Congo Newcastle United 1 Gol na Copa 2026 40 Jogos pela seleção 10 Gols pela seleção 19 Gols PL 24/25 Abbosbek Fayzullaev Meia-atacante / Uzbequistão İstanbul Başakşehir 1 Gol na Copa 2026 3 Gols Süper Lig 25/26 3 Assistências Süper Lig 25/26 7.16 Rating FotMob 25/26

Os técnicos - Desabre e Cannavaro comandam equipes com poucas chances de classificação

Sébastien Desabre

Desabre, francês de 49 anos, assumiu o RD Congo em agosto de 2022 e conduziu a seleção à classificação para a Copa do Mundo por meio das eliminatórias africanas, onde terminou com a melhor campanha do grupo.

O técnico tem passagens anteriores por Uganda, onde comandou a seleção na Copa Africana de Nações 2019, e por clubes no Egito e Camarões.

Seu trabalho no RD Congo se destaca pela organização defensiva: apenas dois gols sofridos em dois jogos de Copa, contra Portugal e Colômbia, adversários do primeiro e segundo potes do sorteio.

Fabio Cannavaro

Cannavaro, italiano de 52 anos e campeão mundial como jogador em 2006, assumiu o Uzbequistão com a missão de levar o país à primeira Copa do Mundo da história, objetivo que atingiu ao liderar a campanha nas eliminatórias asiáticas.

A experiência no torneio, porém, tem sido dolorosa: quatro gols sofridos contra a Colômbia (incluindo o gol contra de Nematov) e cinco contra Portugal.

Cannavaro tentou ajustes no intervalo contra Portugal, colocando Mozgovoy e Alijonov para estabilizar o meio-campo, mas não conseguiu conter a pressão.

Análise tática de RD Congo x Uzbequistão

O RD Congo opera com uma linha de três zagueiros que pode se transformar em cinco durante a fase defensiva, com Wan-Bissaka e Masuaku recuando como alas.

A solidez dessa estrutura ficou evidente contra Portugal (68% de posse para os europeus, mas apenas um gol de jogo aberto) e contra a Colômbia (20 finalizações do adversário, mas somente 1.03 xG).

No ataque, a equipe depende de transições rápidas com Wissa e Bakambu explorando os espaços deixados pela pressão adversária.

Contra a Colômbia, Wissa chegou a ter uma finalização bloqueada aos 73 minutos, após passe de Simon Banza, mostrando que a equipe produz mesmo em contextos adversos.

O Uzbequistão de Cannavaro varia entre o 3-4-2-1 e o 4-2-3-1, com Fayzullaev flutuando entre a ponta direita e o espaço entre as linhas.

O problema está na defesa: o bloco médio foi sistematicamente desfeito por Portugal, que acumulou três gols antes do intervalo, e a Colômbia penetrou com facilidade pela faixa central nos primeiros 20 minutos.

A saída para Cannavaro passa por compactar mais o meio-campo e apostar na velocidade de Fayzullaev e Oston Urunov nos contra-ataques. Shomurodov, com 44 gols internacionais, precisa de mais serviço para ser decisivo, algo que o time não conseguiu oferecer nas duas primeiras partidas.

Prognóstico de placar exato para RD Congo x Uzbequistão

Tudo indica que será um duelo estratégico, com as duas seleções adotando uma postura cautelosa e buscando explorar os erros do adversário. O equilíbrio entre as equipes deve fazer com que o jogo seja decidido em lances pontuais. A melhor indicação é para que se verifique a plataforma que mais paga em 2026.

🎯 Palpite do Lance! RD Congo 2 x 0 Uzbequistão – 7,50 na BR4Bet O RD Congo precisa vencer para manter qualquer chance de avançar como um dos melhores terceiros colocados, enquanto o Uzbequistão, já sem possibilidade real de classificação com saldo de gols de -7, tende a ceder espaços na busca pelo primeiro resultado positivo na história do país em Copas do Mundo. Wissa marcou o primeiro gol da história do RD Congo em Copas ao empatar com Portugal (1 x 1) e é o atacante mais decisivo do elenco, com 10 gols em 40 jogos pela seleção

pela seleção O Uzbequistão sofreu oito gols em dois jogos nesta Copa (1 x 3 contra a Colômbia e 0 x 5 contra Portugal), a pior defesa do Grupo K

nesta Copa (1 x 3 contra a Colômbia e 0 x 5 contra Portugal), a pior defesa do Grupo K O RD Congo não sofreu mais de um gol em nenhuma das duas partidas do torneio, com solidez defensiva ancorada por Mbemba (111 jogos pela seleção), Tuanzebe e Kapuadi na linha de três

Fayzullaev, autor do primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas, acumula nove gols em 34 jogos pela seleção, mas ficou apagado nos 0 x 5 contra Portugal

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 16h00. (16/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.