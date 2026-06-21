Portugal x Uzbequistão Palpite – Análise e odds (23/06)

Confira os palpites e informações de Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo

Palpites Rápidos Melhor palpite: Portugal vencer ambos os tempos – 2,28 na Br4Bet Dica com boas chances: Mais de 2,5 gols – 1,57 na BetMGM Aposta de valor: Cristiano Ronaldo marcar a qualquer momento – 1,62 na Vbet Placar provável: Portugal 3 x 0 Uzbequistão – 6,50 na Br4Bet

Portugal entra em campo nesta terça-feira (23), contra o Uzbequistão, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo de 2026. Depois do empate por 1 x 1 com a República Democrática do Congo na estreia, a seleção de Roberto Martínez precisa vencer para retomar o controle da chave.

Do outro lado, o Uzbequistão vive a emoção de sua primeira Copa do Mundo, mas também chega pressionado. A equipe de Fabio Cannavaro perdeu por 3 x 1 para a Colômbia na rodada inicial e precisa pontuar para manter chances reais de classificação.

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Melhores palpites para Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Portugal precisa reagir, Uzbequistão busca história

Portugal começou a Copa com uma sensação amarga. João Neves abriu o placar de cabeça logo aos seis minutos contra o Congo, após cruzamento de Pedro Neto, e a partida parecia encaminhada para uma vitória segura. A seleção, porém, não conseguiu transformar posse em domínio real.

O time de Roberto Martínez terminou o primeiro tempo com 80% de posse de bola, mas criou pouco além do gol. Nos acréscimos, Yoane Wissa empatou de cabeça após cruzamento de Arthur Masuaku, marcando o primeiro gol da história congolesa em Copas do Mundo.

Na segunda etapa, Portugal teve volume, mas faltou precisão. João Cancelo chegou a marcar de bicicleta, em lance anulado por impedimento, enquanto Cristiano Ronaldo desperdiçou duas boas chances servidas por Francisco Conceição. Bruno Fernandes também finalizou para fora em oportunidade clara nos minutos finais.

O dado mais preocupante foi a baixa produção ofensiva. Portugal registrou apenas três finalizações no alvo em 90 minutos e teve 0,69 de xG (Gols esperados) no segundo tempo, número modesto para um elenco com tantas opções criativas. Contra o Uzbequistão, a resposta precisa vir em forma de gols e maior agressividade no último terço.

O Uzbequistão, por sua vez, fez uma estreia histórica, ainda que com derrota. A seleção perdeu por 3 x 1 para a Colômbia no Estádio Azteca, mas marcou o primeiro gol de sua história em Copas com Abbosbek Fayzullaev, que completou de cabeça após jogada de Eldor Shomurodov.

O empate parcial durou pouco. Luis Díaz recolocou a Colômbia na frente em contra-ataque, aproveitando rebote de Utkir Yusupov, e Jaminton Campaz fechou o placar nos acréscimos. Ainda assim, Bekhruz Karimov quase diminuiu novamente ao acertar a trave em chute de longa distância.

Os números mostram o desafio de Cannavaro. O Uzbequistão teve 33% de posse, sete finalizações e apenas três no alvo. A equipe mostrou coragem, mas passou longos períodos sem conseguir pisar na área adversária. Contra Portugal, precisará defender melhor, mas também encontrar saídas mais rápidas para Shomurodov e Fayzullaev.

Confrontos diretos entre Portugal x Uzbequistão

Portugal e Uzbequistão se enfrentaram apenas uma vez na história. O único duelo aconteceu em um amistoso disputado em 2012 e terminou com vitória portuguesa por 5 a 2. Agora, as seleções medem forças pela primeira vez em uma competição oficial.

Apesar do histórico favorável aos portugueses, o confronto anterior tem pouca relevância para a análise atual, já que ocorreu há 14 anos e envolvia elencos completamente diferentes. O cenário de hoje é marcado por uma nova geração dos dois lados.

Portugal chega em excelente momento, invicto há seis partidas, com quatro vitórias, dois empates e 16 gols marcados no período. Já o Uzbequistão alternou bons resultados contra adversários mais modestos, mas encontrou dificuldades diante de seleções mais fortes, como Canadá, Holanda e Colômbia.

Notícias de Portugal x Uzbequistão

Portugal: desfalques e dúvidas

Roberto Martínez perdeu Tomás Araújo para a segunda rodada. O zagueiro do Benfica, titular contra o Congo, sofreu lesão durante a estreia e está fora do confronto com o Uzbequistão.

Com Araújo fora, Gonçalo Inácio é o candidato mais provável para entrar na defesa. Rúben Dias é monitorado pela comissão técnica, mas deve ficar à disposição para formar a zaga ao lado de Renato Veiga.

Cristiano Ronaldo jogou os 90 minutos na estreia e acumulou 0,97 de xG sem marcar. A expectativa é que o capitão português tenha mais oportunidades contra um adversário menos forte defensivamente do que o Congo.

Francisco Conceição, acionado no segundo tempo, foi um dos jogadores mais perigosos da etapa final e pode ganhar vaga entre os titulares. Pedro Neto, autor da assistência para o gol de João Neves, tende a ser mantido pelo lado esquerdo.

Provável escalação de Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Vitinha e João Neves; Francisco Conceição, Bruno Fernandes e Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Uzbequistão: desfalques e dúvidas

Fabio Cannavaro perdeu Rustam Ashurmatov para a partida. O zagueiro, que atua no Esteghlal, sofreu lesão durante a derrota para a Colômbia e está fora do confronto contra Portugal.

Sem Ashurmatov, o treinador deve reorganizar a linha de três defensores. Jakhongir Urozov e Khojiakbar Alijonov aparecem como alternativas para atuar ao lado de Abdukodir Khusanov e Abdulla Abdullaev.

Khusanov, do Manchester City, é a principal referência defensiva uzbeque. Apesar da pouca minutagem no clube inglês, tem experiência em jogos de alto nível e será peça central para tentar conter Cristiano Ronaldo.

No ataque, Eldor Shomurodov e Abbosbek Fayzullaev devem ser mantidos. Shomurodov é o maior artilheiro da história da seleção, enquanto Fayzullaev marcou o primeiro gol do país em Copas e chega como principal nome criativo.

Provável escalação do Uzbequistão (3-4-2-1): Utkir Yusupov; Abdulla Abdullaev, Abdukodir Khusanov e Khojiakbar Alijonov; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy e Bekhruz Karimov; Abbosbek Fayzullaev e Oston Urunov; Eldor Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Destaques individuais de Portugal x Uzbequistão

Jogador destaque · Portugal Cristiano Ronaldo 28 Gols na Saudi Pro League 2025/26 em 30 jogos pelo Al-Nassr 143 Gols pela seleção de Portugal, maior artilheiro da história portuguesa 230 Jogos pela seleção portuguesa, recorde absoluto 8 Gols em Copas do Mundo ao longo de seis edições do torneio Jogador destaque · Uzbequistão Abbosbek Fayzullaev 10 Gols em 34 jogos pela seleção do Uzbequistão 1 Primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo 3 Gols em 20 jogos pelo Istanbul Basaksehir na Super Lig 2025/26 22 Idade: jovem estrela de uma geração histórica do futebol uzbeque

Os técnicos - Martínez sob cobrança, Cannavaro tenta resistir

Roberto Martínez

Roberto Martínez chegou a Portugal em janeiro de 2023 e construiu uma seleção ofensiva, com forte produção nas Eliminatórias e na Liga das Nações. O elenco tem qualidade, profundidade e nomes capazes de decidir em qualquer setor do campo.

A estreia contra o Congo, porém, reacendeu críticas sobre a falta de mobilidade ofensiva e a dependência de Cristiano Ronaldo como referência fixa. Contra o Uzbequistão, Martínez precisa entregar uma resposta convincente, tanto no resultado quanto no desempenho.

Fabio Cannavaro

Fabio Cannavaro reencontra a Copa do Mundo agora como técnico, duas décadas depois de liderar a Itália ao título de 2006 como capitão. No Uzbequistão, assumiu uma seleção já classificada e recebeu a missão de organizar um grupo histórico.

A estreia contra a Colômbia mostrou disciplina em parte do jogo, mas também limites claros sob pressão. Contra Portugal, Cannavaro precisará proteger melhor sua área, ajustar a linha de três sem Ashurmatov e encontrar contra-ataques para não passar 90 minutos apenas defendendo.

Análise tática de Portugal x Uzbequistão

Portugal deve atuar no 4-2-3-1, com Vitinha e João Neves na base do meio-campo e Bruno Fernandes centralizado. A entrada de Francisco Conceição pode dar mais agressividade pelo lado direito, enquanto Pedro Neto oferece profundidade pela esquerda.

A chave ofensiva portuguesa estará nos corredores. Cancelo e Nuno Mendes tendem a avançar, criando superioridade por fora e alimentando Cristiano Ronaldo na área. Para evitar uma posse estéril como na estreia, Portugal precisará acelerar mais os passes entre Bruno, Neto e Conceição.

O Uzbequistão deve responder com linha de três zagueiros e bloco médio-baixo. Sem Ashurmatov, Cannavaro terá de reorganizar a defesa ao redor de Khusanov, tentando fechar o corredor central e obrigar Portugal a cruzar de zonas menos perigosas.

Nas transições, Fayzullaev e Shomurodov serão as principais esperanças uzbeques. Portugal mostrou vulnerabilidade quando perdeu a bola no terço final contra o Congo, com laterais adiantados e espaço às costas. Se o Uzbequistão conseguir acelerar nesses momentos, pode criar alguma ameaça.

Prognóstico de placar exato para Portugal x Uzbequistão

🎯 Palpite do Lance! Portugal 3 x 0 Uzbequistão – 6,50 na Br4Bet Portugal precisa de uma vitória convincente para assumir a liderança do Grupo K e deixar para trás o empate na estreia. O Uzbequistão mostrou competitividade contra a Colômbia, mas sofreu três gols e teve pouca produção ofensiva. Com maior qualidade individual, a tendência é de domínio português ao longo da partida. Portugal marcou 16 gols nos últimos seis jogos , incluindo 9 x 1 sobre a Armênia nas eliminatórias europeias

, incluindo 9 x 1 sobre a Armênia nas eliminatórias europeias Cristiano Ronaldo acumulou 28 gols em 30 jogos pelo Al-Nassr na temporada 2025/26

pelo Al-Nassr na temporada 2025/26 O Uzbequistão perdeu Ashurmatov por lesão e sofreu sete gols nos últimos três jogos contra Canadá (0 x 2), Holanda (1 x 2) e Colômbia (1 x 3)

contra Canadá (0 x 2), Holanda (1 x 2) e Colômbia (1 x 3) Abbosbek Fayzullaev, de 22 anos, marcou o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo, contra a Colômbia

em Copas do Mundo, contra a Colômbia O único confronto anterior entre as seleções foi um amistoso em 2012, vencido por Portugal por 5 x 2

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