Japão x Suécia Palpite – Análise e odds (25/06)

Confira os palpites e informações de Japão x Suécia pela Copa do Mundo

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Japão e Suécia se enfrentam nesta quinta-feira (25), no Dallas Stadium, em Arlington, Texas, pela terceira e última rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O confronto reúne duas seleções com chances reais de classificação, mas em momentos bem diferentes no torneio.

O Japão soma quatro pontos, após empatar com a Holanda e golear a Tunísia, e precisa de apenas um empate para garantir vaga nas oitavas de final. A Suécia, com três pontos, depende de uma vitória para ter mais segurança na briga pela classificação.

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Melhores palpites para Japão x Suécia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Japão busca confirmação, Suécia joga pressionada

O Japão atravessa um dos melhores momentos de sua história no futebol internacional. A classificação para a Copa veio com autoridade, em primeiro lugar no Grupo C das Eliminatórias Asiáticas, à frente de Austrália e Arábia Saudita, com apenas uma derrota em dez jogos na fase final.

A preparação também reforçou a confiança. A equipe de Hajime Moriyasu venceu os cinco amistosos antes do Mundial, incluindo ótimos resultados contra Inglaterra e Escócia fora de casa. O padrão se manteve na Copa, com uma seleção organizada, intensa e capaz de competir em diferentes cenários.

Na estreia, contra a Holanda, o Japão buscou duas vezes o empate. Depois de sair atrás com gols de Virgil van Dijk e Crysencio Summerville, reagiu com Keito Nakamura e Daichi Kamada, este último aos 88 minutos, em lance de escanteio. A resiliência ficou evidente.

Na segunda rodada, o Japão foi ainda mais dominante. A goleada por 4 x 0 sobre a Tunísia teve gols de Kamada, Junya Ito e duas vezes Ayase Ueda. O resultado foi a maior vitória japonesa em Copas e colocou a equipe em situação muito favorável no grupo.

A Suécia começou o torneio com uma atuação empolgante. A vitória por 5 x 1 sobre a Tunísia, com gols de Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyokeres e Mattias Svanberg, parecia indicar uma seleção pronta para brigar pela liderança da chave.

O segundo jogo, porém, mudou completamente o clima. A derrota por 5 x 1 para a Holanda expôs falhas graves de recomposição, especialmente nos primeiros minutos. A defesa sueca se desorganizou cedo e não conseguiu controlar a movimentação adversária.

O ataque ainda tem nomes fortes, com Isak e Gyokeres como dupla de alto nível, mas o equilíbrio coletivo é a maior dúvida. Contra um Japão rápido, organizado e eficiente nas transições, Graham Potter precisará corrigir a defesa sem tirar capacidade ofensiva de uma equipe que precisa vencer.

Confrontos diretos entre Japão x Suécia

Japão e Suécia possuem um histórico curto de confrontos, com cerca de cinco partidas disputadas ao longo de quase 90 anos. O duelo desta Copa do Mundo será o primeiro encontro entre as seleções em um Mundial.

O primeiro confronto aconteceu nos Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, quando os japoneses surpreenderam ao vencer por 3 a 2. Décadas depois, as equipes voltaram a se encontrar nos anos 1990, período em que registraram dois empates e uma vitória sueca por 1 a 0.

O encontro mais recente ocorreu em maio de 2002, em território japonês, e terminou empatado por 1 a 1. Desde então, as seleções não voltaram a se enfrentar, fazendo deste confronto o primeiro entre Japão e Suécia em 24 anos.

Notícias de Japão x Suécia

Japão: desfalques e dúvidas

A principal baixa do Japão é Takefusa Kubo. O meia da Real Sociedad sofreu lesão no joelho esquerdo na estreia contra a Holanda e não teve condições de enfrentar a Tunísia.

A lesão não é considerada grave, mas sua participação contra a Suécia está descartada. Sem Kubo, Keito Nakamura deve seguir como titular, após responder bem nos dois primeiros jogos e ganhar protagonismo ofensivo.

Shuto Machino também é dúvida e pode não ter condições de atuar. O atacante foi chamado para substituir Wataru Endo, capitão original, cortado ainda no início do torneio por lesão.

Ko Itakura herdou a braçadeira e segue como referência defensiva. A tendência é que Moriyasu mantenha a linha de três zagueiros, com Itakura, Takehiro Tomiyasu e Hiroki Ito.

Provável escalação do Japão (3-4-2-1): Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Ko Itakura; Keito Nakamura, Kaishu Sano, Ao Tanaka e Ritsu Doan; Junya Ito e Daichi Kamada; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Suécia: desfalques e dúvidas

Eric Smith é dúvida para a partida e pode não ter condições de atuar. A Suécia não reportou outras lesões graves, mas a goleada sofrida para a Holanda deve provocar mudanças.

Graham Potter tende a mexer principalmente na defesa. Gustaf Lagerbielke e Carl Starfelt aparecem como alternativas para reforçar um setor que sofreu cinco gols e mostrou dificuldade para controlar ataques rápidos.

No meio-campo, Yasin Ayari é o jogador em melhor momento individual. O meia marcou duas vezes contra a Tunísia e deve ser mantido como peça central na ligação entre defesa e ataque.

Jesper Karlstrom deve seguir como volante de proteção. À frente, Isak e Gyokeres continuam como principais esperanças ofensivas, com Benjamin Nygren atuando por trás da dupla.

Provável escalação da Suécia (3-4-1-2): Kristoffer Nordfeldt; Victor Lindelof, Gustaf Lagerbielke e Isak Hien; Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlstrom e Alexander Bernhardsson; Benjamin Nygren; Alexander Isak e Viktor Gyokeres. Técnico: Graham Potter.

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Jogador destaque · Japão Ayase Ueda 25 Gols em 31 jogos na Eredivisie 2025/26 pelo Feyenoord 18 Gols pela seleção japonesa em 41 jogos na carreira 3 Participações em gols (2 Gols e 1 assistência) na Copa do Mundo 2026 (dois jogos) 9,3 Nota FotMob contra a Tunísia (maior do jogo) Jogador destaque · Suécia Viktor Gyokeres 21 Gols em todas as competições pelo Arsenal na temporada 2025/26 21 Gols pela seleção sueca em 35 jogos na carreira 1 Gol na Copa do Mundo 2026 (contra a Tunísia) 14 Gols na Premier League 2025/26, artilheiro do Arsenal na competição

Os técnicos - Moriyasu consolidado, Potter sob pressão

Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu comanda o Japão desde 2018 e consolidou uma seleção disciplinada, versátil e competitiva contra rivais de diferentes estilos. O trabalho tem como base organização defensiva, agressividade nas transições e boa gestão de elenco.

Nesta Copa, o treinador já mostrou capacidade de adaptação. Perdeu Kubo, mas encontrou respostas com Nakamura, manteve Ueda como referência e viu Kamada assumir protagonismo nos momentos decisivos.

Graham Potter

Graham Potter assumiu a Suécia em 2025 e trouxe ideias de construção mais elaborada, alternando sistemas com três e quatro defensores. A estreia contra a Tunísia indicou evolução, com mobilidade ofensiva e boa ocupação de espaços.

A goleada sofrida para a Holanda, porém, colocou o projeto sob pressão. Contra o Japão, Potter precisa reorganizar a defesa, controlar melhor as transições e manter viva a força ofensiva de Isak e Gyokeres.

Análise tática de Japão x Suécia

O Japão deve manter o 3-4-2-1, com três zagueiros dando segurança e alas oferecendo amplitude. Nakamura pela esquerda e Ritsu Doan pela direita terão liberdade para avançar, enquanto Kamada e Junya Ito se movimentam atrás de Ueda.

O meio-campo japonês, com Ao Tanaka e Kaishu Sano, será importante para controlar ritmo e cortar transições. Tanaka ajuda na construção, enquanto Sano protege a defesa e permite que os alas subam com mais segurança.

A Suécia deve responder em um 3-4-1-2, tentando proteger melhor a zaga após o colapso contra a Holanda. Ayari e Karlstrom precisam equilibrar combate e saída de bola, enquanto Nygren terá a missão de conectar Isak e Gyokeres.

O risco para os suecos está na recomposição. Se a equipe adiantar alas e perder a bola em zonas centrais, o Japão tem velocidade para atacar os espaços com Nakamura, Ito e Kamada. A partida deve ser decidida justamente na capacidade sueca de controlar essas transições.

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🎯 Palpite do Lance! Japão 2 x 1 Suécia – 8,50 na Br4Bet O Japão mostrou nas duas primeiras rodadas que tem condições de competir em alto nível. Com organização tática, velocidade nas transições e eficiência no ataque, a seleção asiática aparece com boas chances de conquistar uma vitória equilibrada, mesmo diante da qualidade ofensiva sueca. O Japão marcou seis gols nos dois jogos na Copa, com quatro jogadores diferentes balançando a rede (Kamada, Nakamura, Ueda e Ito)

na Copa, com quatro jogadores diferentes balançando a rede (Kamada, Nakamura, Ueda e Ito) Ayase Ueda encerrou a temporada com 25 gols na Eredivisie e marcou dois gols na Copa do Mundo, sendo o principal artilheiro japonês no torneio

e marcou dois gols na Copa do Mundo, sendo o principal artilheiro japonês no torneio A Suécia sofreu cinco gols contra a Holanda em Houston e demonstrou fragilidade na recomposição defensiva sob pressão alta

em Houston e demonstrou fragilidade na recomposição defensiva sob pressão alta Viktor Gyokeres tem 21 gols em 35 jogos pela seleção sueca e possui capacidade de decidir em qualquer cenário

pela seleção sueca e possui capacidade de decidir em qualquer cenário As duas seleções masculinas não se enfrentam desde 2002, quando empataram por 1 x 1 em amistoso. É o primeiro duelo em Copa do Mundo entre Japão e Suécia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 18h55 (23/06). Confira as melhores opções de como apostar na copa do mundo.