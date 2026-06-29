Inglaterra x RD Congo Palpite – Análise e odds (01/07)
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Inglaterra e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (01), no Atlanta Stadium, em Atlanta, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026. A equipe inglesa terminou na liderança do Grupo L, invicta, enquanto os congoleses avançaram como um dos melhores terceiros colocados.
A seleção de Thomas Tuchel somou sete pontos na fase de grupos, com vitórias sobre Croácia e Panamá, além de empate sem gols contra Gana. A RD Congo fez história ao chegar ao mata-mata pela primeira vez desde sua participação como Zaire, em 1974.
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Análise da partida - Inglaterra busca consistência, RD Congo quer estender a história
A Inglaterra começou a Copa com uma atuação ofensiva de destaque. Na estreia, venceu a Croácia por 4 x 2, em Arlington, com dois gols de Harry Kane, além de bolas na rede de Jude Bellingham e Marcus Rashford.
O desempenho, porém, não se repetiu na segunda rodada. Contra Gana, em Boston, a equipe ficou no 0 x 0 e mostrou dificuldade para furar um bloco baixo bem organizado. Kane teve uma chance clara nos minutos finais, mas desperdiçou, e a atuação levantou dúvidas sobre o repertório inglês contra defesas compactas.
A resposta veio contra o Panamá. A vitória por 2 x 0 confirmou a liderança do grupo, com Bellingham abrindo o placar aos 62 minutos e Kane ampliando de cabeça pouco depois. O camisa 9 chegou a 11 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro inglês da história do torneio.
Tuchel chega ao mata-mata ainda invicto em jogos oficiais pela Inglaterra. A equipe terminou a fase de grupos com alta média de posse, defesa sólida e apenas dois gols sofridos, ambos contra a Croácia. A questão é transformar controle territorial em chances mais constantes.
A RD Congo vive um dos momentos mais importantes de sua história no futebol. Depois da participação de 1974 como Zaire, a seleção voltou ao Mundial em 2026 e conseguiu avançar à fase eliminatória, algo inédito para o país.
A campanha teve altos e baixos, mas também mostrou resiliência. O empate por 1 x 1 com Portugal, com gol de Yoane Wissa, abriu caminho para a classificação. A derrota por 1 x 0 para a Colômbia complicou a situação, mas a virada por 3 x 1 sobre o Uzbequistão garantiu a vaga.
Sébastien Desabre montou uma equipe organizada, com linha de cinco defensores, bloco compacto e transições rápidas. A RD Congo deve aceitar menos posse, proteger a área e buscar Wissa e Bakambu em ataques diretos, tentando repetir o tipo de dificuldade que Gana impôs à Inglaterra.
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Uma visão da Inglaterra
A Inglaterra cumpriu seu papel contra o Panamá e também confirmou o objetivo na fase de grupos, mas as dúvidas seguem presentes — e outras começam a surgir. Uma delas está na lateral direita, posição em que a ausência de Trent Alexander-Arnold parece cada vez mais difícil de explicar a cada nova partida e a cada problema físico envolvendo os laterais.
A RD Congo talvez não seja a equipe ideal para explorar essas fragilidades inglesas, e o time de Thomas Tuchel chega confiante para avançar. Ainda assim, o tempo começa a ficar curto para a Inglaterra atingir seu melhor nível antes de encarar outra seleção candidata ao título.Barney Corkhill, Sports Mole
Confrontos diretos entre Inglaterra x RD Congo
Inglaterra e RD Congo nunca se enfrentaram em partidas oficiais, amistosos ou torneios organizados pela Fifa. O duelo em Atlanta será o primeiro capítulo do confronto direto entre as seleções.
A ausência de histórico direto torna a fase de grupos a principal referência. A Inglaterra empatou sem gols com Gana, outra seleção africana de forte organização defensiva, enquanto a RD Congo segurou Portugal no 1 x 1 na estreia.
O recorte histórico do continente também pesa. Seleções africanas raramente avançaram contra ex-campeãs mundiais em mata-matas de Copa, mas o exemplo recente de Marrocos contra a Espanha, em 2022, mostra que jogos desse perfil podem ser mais equilibrados do que o favoritismo inicial sugere.
Notícias de Inglaterra x RD Congo
Inglaterra: desfalques e dúvidas
A lateral direita virou preocupação para Tuchel. Reece James sofreu uma lesão no tendão e é dúvida não apenas para esta partida, mas também para a sequência do torneio.
Jarell Quansah, que entrou contra o Panamá, torceu o tornozelo direito e também preocupa. Tino Livramento já havia sido cortado antes da fase de grupos, o que reduz as alternativas naturais para a posição.
Djed Spence é o favorito para assumir a lateral direita caso James e Quansah não se recuperem. John Stones, Ezri Konsa e Trevoh Chalobah aparecem como opções emergenciais para o setor.
Declan Rice, poupado contra o Panamá por incômodo na panturrilha, deve voltar ao time titular. Harry Kane sentiu apenas uma cãibra leve, foi liberado pela comissão médica e está confirmado.
Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.
RD Congo: desfalques e dúvidas
A RD Congo não tem desfalques relevantes confirmados. Desabre não indicou lesões ou suspensões capazes de alterar de forma significativa a equipe que venceu o Uzbequistão na última rodada.
A tendência é de manutenção do esquema com três zagueiros, que deu estabilidade ao time durante a fase de grupos. Chancel Mbemba seguirá como capitão e líder da linha defensiva.
Axel Tuanzebe e Steve Kapuadi devem completar o trio de zaga, com Aaron Wan-Bissaka e Arthur Masuaku atuando como alas. A estrutura prioriza proteção da área e saída rápida pelos corredores.
No ataque, Yoane Wissa é o principal nome. Autor de três gols na Copa, deve formar dupla com Cédric Bakambu, enquanto Nathanaël Mukau atua por trás dos atacantes.
Provável escalação da RD Congo (3-4-1-2): Lionel Mpasi; Steve Kapuadi, Chancel Mbemba e Axel Tuanzebe; Aaron Wan-Bissaka, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki e Arthur Masuaku; Nathanael Mukau; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.
Destaques individuais de Inglaterra x RD Congo
Harry Kane segue em uma das melhores temporadas individuais de um atacante no século 21. Com três gols marcados até o momento, será que ainda segue vivo na disputa como um dos favoritos para artilheiro da Copa?
Os técnicos - Tuchel busca fluidez, Desabre faz história
Thomas Tuchel
Thomas Tuchel assumiu a Inglaterra com a missão de transformar um elenco talentoso em uma seleção mais agressiva e dominante. Até aqui, o desempenho em resultados é forte, com invencibilidade e liderança de grupo, mas ainda há oscilações no nível de atuação.
O principal desafio contra a RD Congo será encontrar soluções contra um bloco baixo. O empate com Gana mostrou dificuldades nesse cenário, e Tuchel precisa usar amplitude, velocidade pelos lados e presença de Kane na área para evitar um jogo travado.
Sébastien Desabre
Sébastien Desabre transformou a RD Congo em uma seleção organizada, competitiva e difícil de ser superada. O treinador francês tem ampla experiência no futebol africano e levou os Leopardos a uma campanha histórica nesta Copa.
Seu plano deve ser claro contra a Inglaterra: defender em bloco baixo, proteger a área e atacar em transições rápidas. Com Wissa em grande fase e uma linha defensiva sólida, Desabre tentará levar o jogo para um ritmo mais desconfortável aos ingleses.
Análise tática de Inglaterra x RD Congo
A Inglaterra deve atuar em 4-2-3-1, com Rice e Anderson dando sustentação ao meio-campo. Bellingham terá liberdade para receber entre linhas, enquanto Saka e Rashford devem abrir o campo e buscar duelos individuais pelos lados.
Kane será a referência central, mas também pode recuar para participar da construção. Esse movimento pode abrir espaço para infiltrações de Bellingham e ataques diagonais dos pontas, especialmente se a RD Congo defender muito perto da própria área.
A RD Congo deve responder em 3-4-1-2, que se transforma em uma linha de cinco sem a bola. Mbemba comanda a defesa, Moutoussamy e Sadiki protegem o centro, e Wissa aparece como principal válvula de escape nas transições.
O ponto vulnerável da Inglaterra pode estar nos corredores, especialmente pela indefinição na lateral direita. Se Masuaku, Wissa ou Bakambu conseguirem atacar as costas dos laterais ingleses, a RD Congo pode criar perigo mesmo com pouca posse. Ainda assim, a maior parte do jogo deve ser de pressão inglesa contra um bloco baixo africano.
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- A Inglaterra acumula dez vitórias e um empate em 11 jogos oficiais sob o comando de Tuchel
- Harry Kane chega com 11 gols em Copas do Mundo e 70 gols na temporada 2025/26, a segunda maior marca individual do século 21
- Desabre soma 29 jogos sem sofrer gols em 57 partidas pela RD Congo
- A RD Congo gerou apenas 0,08 de xG (Gols esperados) contra a Colômbia, evidenciando a dificuldade ofensiva contra defesas organizadas
- Seleções africanas venceram apenas uma em 11 partidas contra ex-campeãs mundiais na fase eliminatória de Copas
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