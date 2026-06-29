Inglaterra x RD Congo Palpite – Análise e odds (01/07)

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Inglaterra e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (01), no Atlanta Stadium, em Atlanta, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026. A equipe inglesa terminou na liderança do Grupo L, invicta, enquanto os congoleses avançaram como um dos melhores terceiros colocados.

A seleção de Thomas Tuchel somou sete pontos na fase de grupos, com vitórias sobre Croácia e Panamá, além de empate sem gols contra Gana. A RD Congo fez história ao chegar ao mata-mata pela primeira vez desde sua participação como Zaire, em 1974.

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Análise da partida - Inglaterra busca consistência, RD Congo quer estender a história

A Inglaterra começou a Copa com uma atuação ofensiva de destaque. Na estreia, venceu a Croácia por 4 x 2, em Arlington, com dois gols de Harry Kane, além de bolas na rede de Jude Bellingham e Marcus Rashford.

O desempenho, porém, não se repetiu na segunda rodada. Contra Gana, em Boston, a equipe ficou no 0 x 0 e mostrou dificuldade para furar um bloco baixo bem organizado. Kane teve uma chance clara nos minutos finais, mas desperdiçou, e a atuação levantou dúvidas sobre o repertório inglês contra defesas compactas.

A resposta veio contra o Panamá. A vitória por 2 x 0 confirmou a liderança do grupo, com Bellingham abrindo o placar aos 62 minutos e Kane ampliando de cabeça pouco depois. O camisa 9 chegou a 11 gols em Copas do Mundo e se tornou o maior artilheiro inglês da história do torneio.

Tuchel chega ao mata-mata ainda invicto em jogos oficiais pela Inglaterra. A equipe terminou a fase de grupos com alta média de posse, defesa sólida e apenas dois gols sofridos, ambos contra a Croácia. A questão é transformar controle territorial em chances mais constantes.

A RD Congo vive um dos momentos mais importantes de sua história no futebol. Depois da participação de 1974 como Zaire, a seleção voltou ao Mundial em 2026 e conseguiu avançar à fase eliminatória, algo inédito para o país.

A campanha teve altos e baixos, mas também mostrou resiliência. O empate por 1 x 1 com Portugal, com gol de Yoane Wissa, abriu caminho para a classificação. A derrota por 1 x 0 para a Colômbia complicou a situação, mas a virada por 3 x 1 sobre o Uzbequistão garantiu a vaga.

Sébastien Desabre montou uma equipe organizada, com linha de cinco defensores, bloco compacto e transições rápidas. A RD Congo deve aceitar menos posse, proteger a área e buscar Wissa e Bakambu em ataques diretos, tentando repetir o tipo de dificuldade que Gana impôs à Inglaterra.

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Uma visão da Inglaterra

A Inglaterra cumpriu seu papel contra o Panamá e também confirmou o objetivo na fase de grupos, mas as dúvidas seguem presentes — e outras começam a surgir. Uma delas está na lateral direita, posição em que a ausência de Trent Alexander-Arnold parece cada vez mais difícil de explicar a cada nova partida e a cada problema físico envolvendo os laterais.



A RD Congo talvez não seja a equipe ideal para explorar essas fragilidades inglesas, e o time de Thomas Tuchel chega confiante para avançar. Ainda assim, o tempo começa a ficar curto para a Inglaterra atingir seu melhor nível antes de encarar outra seleção candidata ao título.

Barney Corkhill, Sports Mole

Confrontos diretos entre Inglaterra x RD Congo

Inglaterra e RD Congo nunca se enfrentaram em partidas oficiais, amistosos ou torneios organizados pela Fifa. O duelo em Atlanta será o primeiro capítulo do confronto direto entre as seleções.

A ausência de histórico direto torna a fase de grupos a principal referência. A Inglaterra empatou sem gols com Gana, outra seleção africana de forte organização defensiva, enquanto a RD Congo segurou Portugal no 1 x 1 na estreia.

O recorte histórico do continente também pesa. Seleções africanas raramente avançaram contra ex-campeãs mundiais em mata-matas de Copa, mas o exemplo recente de Marrocos contra a Espanha, em 2022, mostra que jogos desse perfil podem ser mais equilibrados do que o favoritismo inicial sugere.

Notícias de Inglaterra x RD Congo

Inglaterra: desfalques e dúvidas

A lateral direita virou preocupação para Tuchel. Reece James sofreu uma lesão no tendão e é dúvida não apenas para esta partida, mas também para a sequência do torneio.

Jarell Quansah, que entrou contra o Panamá, torceu o tornozelo direito e também preocupa. Tino Livramento já havia sido cortado antes da fase de grupos, o que reduz as alternativas naturais para a posição.

Djed Spence é o favorito para assumir a lateral direita caso James e Quansah não se recuperem. John Stones, Ezri Konsa e Trevoh Chalobah aparecem como opções emergenciais para o setor.

Declan Rice, poupado contra o Panamá por incômodo na panturrilha, deve voltar ao time titular. Harry Kane sentiu apenas uma cãibra leve, foi liberado pela comissão médica e está confirmado.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guehi e Nico O'Reilly; Declan Rice e Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham e Marcus Rashford; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

RD Congo: desfalques e dúvidas

A RD Congo não tem desfalques relevantes confirmados. Desabre não indicou lesões ou suspensões capazes de alterar de forma significativa a equipe que venceu o Uzbequistão na última rodada.

A tendência é de manutenção do esquema com três zagueiros, que deu estabilidade ao time durante a fase de grupos. Chancel Mbemba seguirá como capitão e líder da linha defensiva.

Axel Tuanzebe e Steve Kapuadi devem completar o trio de zaga, com Aaron Wan-Bissaka e Arthur Masuaku atuando como alas. A estrutura prioriza proteção da área e saída rápida pelos corredores.

No ataque, Yoane Wissa é o principal nome. Autor de três gols na Copa, deve formar dupla com Cédric Bakambu, enquanto Nathanaël Mukau atua por trás dos atacantes.

Provável escalação da RD Congo (3-4-1-2): Lionel Mpasi; Steve Kapuadi, Chancel Mbemba e Axel Tuanzebe; Aaron Wan-Bissaka, Samuel Moutoussamy, Noah Sadiki e Arthur Masuaku; Nathanael Mukau; Cédric Bakambu e Yoane Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

Destaques individuais de Inglaterra x RD Congo

Harry Kane segue em uma das melhores temporadas individuais de um atacante no século 21. Com três gols marcados até o momento, será que ainda segue vivo na disputa como um dos favoritos para artilheiro da Copa?

Jogador destaque · Inglaterra Harry Kane 11 Gols em Copas do Mundo, recorde da seleção inglesa 70 Gols na temporada 2025/26 ssomando clube e seleção 82 Gols pela seleção inglesa em 117 jogos, artilheiro histórico 36 Gols na Bundesliga 2025/26 Jogador destaque · RD Congo Yoane Wissa 3 Gols na Copa do Mundo 2026, 75% dos gols da RD Congo no torneio 12 Gols pela seleção da RD Congo em 41 jogos 90 Minutos por gol na Copa 2026, média de um gol por partida (Opta) 2 Gols na CAN 2023, eleito para a seleção ideal do torneio

Os técnicos - Tuchel busca fluidez, Desabre faz história

Thomas Tuchel

Thomas Tuchel assumiu a Inglaterra com a missão de transformar um elenco talentoso em uma seleção mais agressiva e dominante. Até aqui, o desempenho em resultados é forte, com invencibilidade e liderança de grupo, mas ainda há oscilações no nível de atuação.

O principal desafio contra a RD Congo será encontrar soluções contra um bloco baixo. O empate com Gana mostrou dificuldades nesse cenário, e Tuchel precisa usar amplitude, velocidade pelos lados e presença de Kane na área para evitar um jogo travado.

Sébastien Desabre

Sébastien Desabre transformou a RD Congo em uma seleção organizada, competitiva e difícil de ser superada. O treinador francês tem ampla experiência no futebol africano e levou os Leopardos a uma campanha histórica nesta Copa.

Seu plano deve ser claro contra a Inglaterra: defender em bloco baixo, proteger a área e atacar em transições rápidas. Com Wissa em grande fase e uma linha defensiva sólida, Desabre tentará levar o jogo para um ritmo mais desconfortável aos ingleses.

Análise tática de Inglaterra x RD Congo

A Inglaterra deve atuar em 4-2-3-1, com Rice e Anderson dando sustentação ao meio-campo. Bellingham terá liberdade para receber entre linhas, enquanto Saka e Rashford devem abrir o campo e buscar duelos individuais pelos lados.

Kane será a referência central, mas também pode recuar para participar da construção. Esse movimento pode abrir espaço para infiltrações de Bellingham e ataques diagonais dos pontas, especialmente se a RD Congo defender muito perto da própria área.

A RD Congo deve responder em 3-4-1-2, que se transforma em uma linha de cinco sem a bola. Mbemba comanda a defesa, Moutoussamy e Sadiki protegem o centro, e Wissa aparece como principal válvula de escape nas transições.

O ponto vulnerável da Inglaterra pode estar nos corredores, especialmente pela indefinição na lateral direita. Se Masuaku, Wissa ou Bakambu conseguirem atacar as costas dos laterais ingleses, a RD Congo pode criar perigo mesmo com pouca posse. Ainda assim, a maior parte do jogo deve ser de pressão inglesa contra um bloco baixo africano.

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🎯 Palpite do Lance! Inglaterra 1 x 0 RD Congo – Odd 5,33 na Br4Bet A Inglaterra tem qualidade para controlar o jogo, mas a RD Congo tem se mostrado uma das equipes mais difíceis de bater nesta Copa do Mundo. A expectativa é de uma partida equilibrada e de placar apertado, com os ingleses podendo precisar de uma jogada individual ou bola parada para decidir o confronto. A Inglaterra acumula dez vitórias e um empate em 11 jogos oficiais sob o comando de Tuchel

em 11 jogos oficiais sob o comando de Tuchel Harry Kane chega com 11 gols em Copas do Mundo e 70 gols na temporada 2025/26, a segunda maior marca individual do século 21

e 70 gols na temporada 2025/26, a segunda maior marca individual do século 21 Desabre soma 29 jogos sem sofrer gols em 57 partidas pela RD Congo

pela RD Congo A RD Congo gerou apenas 0,08 de xG (Gols esperados) contra a Colômbia, evidenciando a dificuldade ofensiva contra defesas organizadas

contra a Colômbia, evidenciando a dificuldade ofensiva contra defesas organizadas Seleções africanas venceram apenas uma em 11 partidas contra ex-campeãs mundiais na fase eliminatória de Copas

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