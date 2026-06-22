Bósnia x Catar Palpite – Análise e odds (24/06)

Veja os principais palpites de Bósnia x Catar pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Bósnia vence sem sofrer gols - 2,20 na BR4bet Placar previsto: Bósnia 2 x 0 Catar - 7,00 na Br4bet Aposta de valor: Menos de 2,5 gols - 2,16 na BetMGM Aposta alternativa: Edin Dzeko marca a qualquer momento - 1,75 na VBet

A Bósnia e Herzegovina e o Catar se enfrentam na quarta-feira, 24 de junho de 2026, no Seattle Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026.

As duas seleções chegam ao duelo com apenas um ponto cada na classificação, atrás de Canadá e Suíça, que lideram com quatro pontos.

A vitória é obrigatória para ambas se quiserem manter qualquer esperança de avançar às oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados.

A Bósnia empatou em 1 x 1 com o Canadá na estreia e perdeu por 4 x 1 para a Suíça na segunda rodada.

O Catar empatou em 1 x 1 com a Suíça antes de sofrer uma goleada humilhante de 6 x 0 diante do Canadá. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Bósnia x Catar pela Copa do Mundo

O Catar terá dois desfalques importantes no setor defensivo, cenário que aumenta as chances de Edin Dzeko aparecer como protagonista e marcar a qualquer momento. O palpite no atacante ganha valor nas plataformas legalizadas que oferecem boas cotações para o mercado de artilheiro.

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Análise da partida - Bósnia com vantagem clara, mas precisa converter em gols

A Bósnia chegou ao torneio após um playoff dramático contra a Itália, decidido nos pênaltis, e mostrou na estreia contra o Canadá que pode disputar pontos na Copa do Mundo 2026.

Contra o Canadá, a equipe de Sergej Barbarez abriu o placar aos 21 minutos com Jovo Lukic e sustentou a vantagem por boa parte do jogo antes de ceder o empate.

A derrota de 4 x 1 para a Suíça foi mais pesada do que o jogo demonstrou: os bósnios ficaram no zero a zero até os 74 minutos, quando o jovem Johan Manzambi abriu o placar.

A expulsão do zagueiro Tarik Muharemovic aos 80 minutos desestruturou a defesa, e os suíços marcaram três gols nos minutos finais para inflar o placar.

Ermin Mahmic ainda descontou nos acréscimos, mas Granit Xhaka fechou o marcador com um pênalti nos instantes finais.

O saldo de gols da Bósnia ficou em -3 (dois gols marcados, cinco sofridos), superior ao -6 do Catar (um gol marcado, sete sofridos).

A terceira colocação no grupo e uma possível vaga entre os melhores terceiros colocados dependem de uma vitória nesta quarta-feira e dos resultados do outro jogo do grupo, entre Suíça e Canadá, que acontece no mesmo horário.

O Catar, por sua vez, vive o momento mais difícil sob o comando de Julen Lopetegui.

A goleada de 6 x 0 para o Canadá na segunda rodada foi a maior derrota da história da seleção catariana em Copas do Mundo, agravando a já decepcionante campanha sem vitórias como país-sede em 2022.

Contra o Canadá, o Catar teve apenas 22% de posse de bola e registrou somente dois chutes durante os 90 minutos, nenhum deles na direção do gol.

Dois cartões vermelhos no mesmo jogo agravaram a situação: Homam Ahmed (aos 33 minutos) e Assim Madibo (aos 53 minutos) foram expulsos e cumprirão suspensão contra a Bósnia.

Na estreia, o empate em 1 x 1 com a Suíça foi mais fruto de resiliência do que de domínio: os catarianos ficaram com apenas 30% da posse e precisaram de um gol nos acréscimos (90 minutos) para buscar a igualdade.

Os dados apontam para uma seleção que sofre para criar chances ofensivas consistentes, com média inferior a quatro finalizações por partida na Copa.

A diferença no nível dos elencos é significativa: a Bósnia tem jogadores em clubes como Atalanta (Kolasinac), Benfica (Dedic), Stuttgart (Demirovic) e PSV (Bajraktarevic), enquanto o plantel catariano é formado quase integralmente por atletas que atuam na liga doméstica.

Confrontos diretos entre Bósnia e Catar

O histórico de confrontos entre Bósnia e Catar é limitado: as duas seleções se enfrentaram apenas três vezes, todas em amistosos.

Os dois primeiros duelos aconteceram em janeiro de 2000, no Catar, e o time da casa venceu ambos por 2 x 0.

O encontro mais recente foi em agosto de 2010, em Zenica, na Bósnia, e terminou empatado em 1 x 1.

O balanço geral mostra duas vitórias do Catar e um empate, mas os jogos foram disputados há mais de 15 anos e não refletem o momento atual das duas equipes.

Este será o primeiro confronto em competição oficial entre as duas seleções.

Notícias de Bósnia x Catar

Bósnia: desfalques e dúvidas

A principal baixa da Bósnia para o jogo contra o Catar é o zagueiro Tarik Muharemovic, do Sassuolo, que recebeu cartão vermelho direto aos 80 minutos da partida contra a Suíça por falta em Breel Embolo e cumprirá suspensão automática.

Muharemovic era titular absoluto na defesa e vinha sendo elogiado pela atuação no torneio.

A tendência é que Dennis Hadzikadunic, do Sampdoria, assuma a posição ao lado de Nikola Katic, do Schalke 04, na dupla de zaga.

O capitão Edin Dzeko, de 40 anos, deve começar como titular após ter sido preservado na estreia contra o Canadá e ter jogado 63 minutos contra a Suíça.

Dzeko carrega 73 gols em 149 jogos pela seleção e representa a principal referência ofensiva do time.

Provável escalação da Bósnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic e Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic e Memic; Demirovic e Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

Catar: desfalques e dúvidas

O Catar enfrenta uma crise de desfalques para o jogo decisivo contra a Bósnia.

O zagueiro Homam Ahmed, de 26 anos, e o volante Assim Madibo, de 29, foram expulsos na derrota de 6 x 0 para o Canadá e cumprirão suspensão.

Homam Ahmed era titular na defesa e sua ausência obriga Lopetegui a improvisar, com Sultan Al-Brake sendo a opção mais provável para a lateral esquerda.

Assim Madibo era peça importante no meio-campo e sua saída deve abrir espaço para Karim Boudiaf, de 35 anos, veterano com 119 jogos pela seleção.

Issa Laye, que atuou como volante contra o Canadá, tende a manter a posição.

Mahmud Abunada, do Al-Rayyan, foi titular nas duas primeiras rodadas e deve manter a posição contra a Bósnia.

O impacto psicológico também preocupa: a goleada de 6 x 0 deixou marcas profundas em um elenco que já havia fracassado como país-sede em 2022, quando perdeu os três jogos do grupo.

Provável escalação do Catar (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Sultan Al-Brake; Laye, Gaber e Boudiaf; Edmilson Junior, Abdurisag e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.

Destaques individuais de Bósnia x Catar

Destaque da Bósnia Edin Dzeko 73 Gols pela Bósnia (recorde histórico) 149 Jogos pela seleção (maior artilheiro e mais selecionado) 6 Gols pelo Schalke 04 na 2. Bundesliga 2025/26 7,49 Nota média no WhoScored (temporada 2025/26) Destaque do Catar Akram Afif 39 Gols pela seleção do Catar 127 Jogos pela seleção catariana 2x Melhor jogador da Ásia (AFC, 2019 e 2023) 8 Gols na Copa da Ásia 2023 (artilheiro do torneio)

Os técnicos - experiências distintas na beira do campo

Sergej Barbarez

Barbarez assumiu a seleção bósnia durante o ciclo de classificação para a Copa e conduziu o time ao playoff, onde eliminou País de Gales e Itália em sequência, ambos nos pênaltis.

O ex-atacante, que teve passagens relevantes pela Bundesliga durante a carreira de jogador, trouxe uma identidade mais combativa à equipe e conduziu a Bósnia de volta à Copa do Mundo após 12 anos de ausência.

Julen Lopetegui

Lopetegui chegou ao comando do Catar com um currículo extenso no futebol europeu, incluindo passagens por Wolverhampton, West Ham, Sevilla e a seleção espanhola.

O treinador espanhol, porém, ainda não conseguiu traduzir sua filosofia tática em resultados consistentes com a seleção catariana, e a derrota de 6 x 0 para o Canadá colocou seu trabalho sob forte questionamento.

Análise tática de Bósnia x Catar

A Bósnia deve manter o esquema 4-4-2 (ou 4-2-3-1) com Džeko como referência e Demirovic como segundo atacante, explorando a profundidade pelos flancos com Dedic pela direita e Kolasinac pela esquerda.

O meio-campo com Tahirovic e Sunjic oferece equilíbrio entre marcação e saída de bola, e a ausência de Muharemovic na zaga pode ser compensada pela experiência de Kolasinac, que tem 67 jogos pela seleção e atua na Atalanta.

O Catar, sem Homam Ahmed e Madibo, perde profundidade defensiva e capacidade de transição no meio-campo.

Lopetegui provavelmente tentará uma formação 4-3-3 apoiada nos contra-ataques de Akram Afif pela esquerda, mas a fragilidade exposta contra o Canadá (22% de posse, dois chutes em 90 minutos) sugere que o Catar terá dificuldade para manter a bola por períodos prolongados.

A chave tática do jogo está na capacidade da Bósnia de pressionar alto sem se expor, forçando os catarianos a erros na saída de bola.

Se a seleção de Barbarez abrir o placar cedo, a tendência é que o jogo se torne ainda mais unilateral, já que o Catar precisará se expor e não demonstrou capacidade de reagir sob pressão nesta Copa.

Prognóstico de placar exato para Bósnia x Catar

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Previsão de placar Bósnia 2 x 0 Catar - ODd 7,00 na Br4bet A Bósnia tem a vantagem tática e técnica neste confronto, com um elenco de nível europeu contra uma seleção catariana desfalcada, desmoralizada e sem capacidade comprovada de reagir sob pressão. O cenário aponta para um domínio bósnio desde os primeiros minutos, com o Catar obrigado a se expor sem os recursos para sustentar o jogo. O Catar acumulou apenas sete finalizações totais em dois jogos de Copa do Mundo, menos do que a Bósnia registrou em um único jogo (oito contra o Canadá) A Bósnia registrou sete finalizações no alvo nos dois jogos da fase de grupos, demonstrando maior eficiência ofensiva O Catar teve apenas três de sete finalizações no alvo em dois jogos, com média de 3,5 chutes por partida, insuficiente para ameaçar defesas organizadas O Catar não marcou em cinco dos últimos sete jogos disputados entre amistosos e Copa do Mundo A Bósnia teve 39% de posse média na fase de grupos, contra apenas 26% do Catar, que cedeu o controle do jogo em ambas as partidas

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 12h30. (22/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.