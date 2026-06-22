Bósnia x Catar Palpite – Análise e odds (24/06)
Veja os principais palpites de Bósnia x Catar pela Copa do Mundo 2026
A Bósnia e Herzegovina e o Catar se enfrentam na quarta-feira, 24 de junho de 2026, no Seattle Stadium, pela terceira e última rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026.
As duas seleções chegam ao duelo com apenas um ponto cada na classificação, atrás de Canadá e Suíça, que lideram com quatro pontos.
A vitória é obrigatória para ambas se quiserem manter qualquer esperança de avançar às oitavas de final como um dos melhores terceiros colocados.
A Bósnia empatou em 1 x 1 com o Canadá na estreia e perdeu por 4 x 1 para a Suíça na segunda rodada.
O Catar empatou em 1 x 1 com a Suíça antes de sofrer uma goleada humilhante de 6 x 0 diante do Canadá. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.
Melhores palpites para Bósnia x Catar pela Copa do Mundo
O Catar terá dois desfalques importantes no setor defensivo, cenário que aumenta as chances de Edin Dzeko aparecer como protagonista e marcar a qualquer momento. O palpite no atacante ganha valor nas plataformas legalizadas que oferecem boas cotações para o mercado de artilheiro.
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Análise da partida - Bósnia com vantagem clara, mas precisa converter em gols
A Bósnia chegou ao torneio após um playoff dramático contra a Itália, decidido nos pênaltis, e mostrou na estreia contra o Canadá que pode disputar pontos na Copa do Mundo 2026.
Contra o Canadá, a equipe de Sergej Barbarez abriu o placar aos 21 minutos com Jovo Lukic e sustentou a vantagem por boa parte do jogo antes de ceder o empate.
A derrota de 4 x 1 para a Suíça foi mais pesada do que o jogo demonstrou: os bósnios ficaram no zero a zero até os 74 minutos, quando o jovem Johan Manzambi abriu o placar.
A expulsão do zagueiro Tarik Muharemovic aos 80 minutos desestruturou a defesa, e os suíços marcaram três gols nos minutos finais para inflar o placar.
Ermin Mahmic ainda descontou nos acréscimos, mas Granit Xhaka fechou o marcador com um pênalti nos instantes finais.
O saldo de gols da Bósnia ficou em -3 (dois gols marcados, cinco sofridos), superior ao -6 do Catar (um gol marcado, sete sofridos).
A terceira colocação no grupo e uma possível vaga entre os melhores terceiros colocados dependem de uma vitória nesta quarta-feira e dos resultados do outro jogo do grupo, entre Suíça e Canadá, que acontece no mesmo horário.
O Catar, por sua vez, vive o momento mais difícil sob o comando de Julen Lopetegui.
A goleada de 6 x 0 para o Canadá na segunda rodada foi a maior derrota da história da seleção catariana em Copas do Mundo, agravando a já decepcionante campanha sem vitórias como país-sede em 2022.
Contra o Canadá, o Catar teve apenas 22% de posse de bola e registrou somente dois chutes durante os 90 minutos, nenhum deles na direção do gol.
Dois cartões vermelhos no mesmo jogo agravaram a situação: Homam Ahmed (aos 33 minutos) e Assim Madibo (aos 53 minutos) foram expulsos e cumprirão suspensão contra a Bósnia.
Na estreia, o empate em 1 x 1 com a Suíça foi mais fruto de resiliência do que de domínio: os catarianos ficaram com apenas 30% da posse e precisaram de um gol nos acréscimos (90 minutos) para buscar a igualdade.
Os dados apontam para uma seleção que sofre para criar chances ofensivas consistentes, com média inferior a quatro finalizações por partida na Copa.
A diferença no nível dos elencos é significativa: a Bósnia tem jogadores em clubes como Atalanta (Kolasinac), Benfica (Dedic), Stuttgart (Demirovic) e PSV (Bajraktarevic), enquanto o plantel catariano é formado quase integralmente por atletas que atuam na liga doméstica.
Confrontos diretos entre Bósnia e Catar
O histórico de confrontos entre Bósnia e Catar é limitado: as duas seleções se enfrentaram apenas três vezes, todas em amistosos.
Os dois primeiros duelos aconteceram em janeiro de 2000, no Catar, e o time da casa venceu ambos por 2 x 0.
O encontro mais recente foi em agosto de 2010, em Zenica, na Bósnia, e terminou empatado em 1 x 1.
O balanço geral mostra duas vitórias do Catar e um empate, mas os jogos foram disputados há mais de 15 anos e não refletem o momento atual das duas equipes.
Este será o primeiro confronto em competição oficial entre as duas seleções.
Notícias de Bósnia x Catar
Bósnia: desfalques e dúvidas
A principal baixa da Bósnia para o jogo contra o Catar é o zagueiro Tarik Muharemovic, do Sassuolo, que recebeu cartão vermelho direto aos 80 minutos da partida contra a Suíça por falta em Breel Embolo e cumprirá suspensão automática.
Muharemovic era titular absoluto na defesa e vinha sendo elogiado pela atuação no torneio.
A tendência é que Dennis Hadzikadunic, do Sampdoria, assuma a posição ao lado de Nikola Katic, do Schalke 04, na dupla de zaga.
O capitão Edin Dzeko, de 40 anos, deve começar como titular após ter sido preservado na estreia contra o Canadá e ter jogado 63 minutos contra a Suíça.
Dzeko carrega 73 gols em 149 jogos pela seleção e representa a principal referência ofensiva do time.
Provável escalação da Bósnia (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Hadzikadunic e Kolasinac; Alajbegovic, Sunjic, Tahirovic e Memic; Demirovic e Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.
Catar: desfalques e dúvidas
O Catar enfrenta uma crise de desfalques para o jogo decisivo contra a Bósnia.
O zagueiro Homam Ahmed, de 26 anos, e o volante Assim Madibo, de 29, foram expulsos na derrota de 6 x 0 para o Canadá e cumprirão suspensão.
Homam Ahmed era titular na defesa e sua ausência obriga Lopetegui a improvisar, com Sultan Al-Brake sendo a opção mais provável para a lateral esquerda.
Assim Madibo era peça importante no meio-campo e sua saída deve abrir espaço para Karim Boudiaf, de 35 anos, veterano com 119 jogos pela seleção.
Issa Laye, que atuou como volante contra o Canadá, tende a manter a posição.
Mahmud Abunada, do Al-Rayyan, foi titular nas duas primeiras rodadas e deve manter a posição contra a Bósnia.
O impacto psicológico também preocupa: a goleada de 6 x 0 deixou marcas profundas em um elenco que já havia fracassado como país-sede em 2022, quando perdeu os três jogos do grupo.
Provável escalação do Catar (4-3-3): Abunada; Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi e Sultan Al-Brake; Laye, Gaber e Boudiaf; Edmilson Junior, Abdurisag e Akram Afif. Técnico: Julen Lopetegui.
Destaques individuais de Bósnia x Catar
Os técnicos - experiências distintas na beira do campo
Sergej Barbarez
Barbarez assumiu a seleção bósnia durante o ciclo de classificação para a Copa e conduziu o time ao playoff, onde eliminou País de Gales e Itália em sequência, ambos nos pênaltis.
O ex-atacante, que teve passagens relevantes pela Bundesliga durante a carreira de jogador, trouxe uma identidade mais combativa à equipe e conduziu a Bósnia de volta à Copa do Mundo após 12 anos de ausência.
Julen Lopetegui
Lopetegui chegou ao comando do Catar com um currículo extenso no futebol europeu, incluindo passagens por Wolverhampton, West Ham, Sevilla e a seleção espanhola.
O treinador espanhol, porém, ainda não conseguiu traduzir sua filosofia tática em resultados consistentes com a seleção catariana, e a derrota de 6 x 0 para o Canadá colocou seu trabalho sob forte questionamento.
Análise tática de Bósnia x Catar
A Bósnia deve manter o esquema 4-4-2 (ou 4-2-3-1) com Džeko como referência e Demirovic como segundo atacante, explorando a profundidade pelos flancos com Dedic pela direita e Kolasinac pela esquerda.
O meio-campo com Tahirovic e Sunjic oferece equilíbrio entre marcação e saída de bola, e a ausência de Muharemovic na zaga pode ser compensada pela experiência de Kolasinac, que tem 67 jogos pela seleção e atua na Atalanta.
O Catar, sem Homam Ahmed e Madibo, perde profundidade defensiva e capacidade de transição no meio-campo.
Lopetegui provavelmente tentará uma formação 4-3-3 apoiada nos contra-ataques de Akram Afif pela esquerda, mas a fragilidade exposta contra o Canadá (22% de posse, dois chutes em 90 minutos) sugere que o Catar terá dificuldade para manter a bola por períodos prolongados.
A chave tática do jogo está na capacidade da Bósnia de pressionar alto sem se expor, forçando os catarianos a erros na saída de bola.
Se a seleção de Barbarez abrir o placar cedo, a tendência é que o jogo se torne ainda mais unilateral, já que o Catar precisará se expor e não demonstrou capacidade de reagir sob pressão nesta Copa.
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