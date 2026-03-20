Como x Pisa – Palpites, análise e odds (22/03)

O Como recebe o Pisa no Stadio Giuseppe Sinigaglia neste domingo, 22 de março, pela 30ª rodada da Serie A italiana. O time da casa vive um dos melhores momentos da temporada e ocupa a quarta posição na tabela, com 54 pontos em 29 jogos. Do outro lado, o Pisa está em situação completamente oposta, amargando a 19ª colocação com apenas 18 pontos, lutando desesperadamente para evitar o rebaixamento.

A diferença de 36 pontos entre as equipes reflete com precisão as duas realidades distintas que se enfrentam neste confronto. O Como de Cesc Fàbregas sonha com uma vaga europeia inédita, enquanto o Pisa de Oscar Hiljemark precisa de cada ponto possível para manter viva a esperança de permanência na elite do futebol italiano.

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Análise da partida

O Como chega ao confronto embalado por quatro vitórias consecutivas na Serie A. A sequência inclui triunfos sobre Juventus (2 a 0 fora), Lecce (3 a 1 em casa), Cagliari (2 a 1 fora) e Roma (2 a 1 em casa). Nos últimos cinco jogos oficiais, foram nove gols marcados e apenas três sofridos.

O time de Cesc Fàbregas tem sido especialmente forte como mandante, mantendo um retrospecto invejável no Stadio Sinigaglia ao longo da temporada. Com 15 vitórias, nove empates e apenas cinco derrotas no campeonato, os Lariani estão brigando de igual para igual com clubes de orçamento muito superior.

O saldo de gols de +26 é o segundo melhor da liga, atrás apenas da Inter (+42). O ataque funciona bem, com 10 gols de Anastasios Douvikas e nove de Nico Paz liderando a artilharia do time.

O Pisa, por sua vez, atravessa um período sombrio. Com apenas duas vitórias em 29 rodadas, os Nerazzurri são o time com menos triunfos no campeonato. A vitória por 3 a 1 sobre o Cagliari na última rodada trouxe alívio, mas veio depois de quatro derrotas seguidas que incluíram um humilhante 4 a 0 para a Juventus.

Os números fora de casa do Pisa são alarmantes. São seis pontos conquistados nas últimas 10 partidas como visitante na Serie A, com seis empates e quatro derrotas. O time de Hiljemark ainda não venceu longe de seus domínios nesta temporada, o que torna a viagem a Como ainda mais complicada.

Na luta pela permanência, o Pisa está empatado com o Hellas Verona na parte baixa da tabela, com 12 pontos de diferença para o Cagliari, que ocupa a 15ª posição. Cada jogo se transformou numa final.

Outros palpites para Como x Pisa

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Confrontos diretos

Como e Pisa tiveram números distintos do momento na atual temporada nos últimos dez confrontos diretos. A vantagem no recorte é do Pisa, que venceu cinco dessas partidas. Foram duas vitórias do Como e outros três empates.

No entanto, os encontros mais recentes contam uma história diferente. No confronto do primeiro turno desta temporada, em 6 de janeiro de 2026, o Como foi até a Arena Garibaldi e goleou por 3 a 0, demonstrando superioridade total.

O último jogo entre os clubes no Stadio Sinigaglia aconteceu em março de 2024, pela Serie B, quando o Como venceu por 3 a 1. Ou seja, os Lariani acumulam resultados convincentes contra o Pisa nos dois últimos duelos, marcando seis gols e sofrendo apenas um.

Novidades dos times: desfalques e escalações prováveis

Como: elenco quase todo completo

O Como tem apenas uma ausência confirmada: o atacante Jayden Addai, que segue fora por lesão. De resto, Fàbregas conta com elenco praticamente completo, incluindo todas as suas principais armas ofensivas.

Escalação provável do Como (3-4-2-1): Jean Butez; Jacobo Ramón, Marc-Oliver Kempf e Diego Carlos, Smolcic, Lucas da Cunha, Maxence Caqueret e Álex Valle; Mergin Vojvoda, Nico Paz e Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

Pisa: Muitas baixas para o jogo

O Pisa enfrenta problemas muito mais graves. Michel Aebischer e Rafiu Durosinmi estão suspensos após acumulação de cartões. Além disso, Marius Marin, Simone Scuffet, Daniel Denoon e Isak Vural estão todos lesionados e indisponíveis para o jogo. A ausência de Aebischer é especialmente sentida.

Juan Cuadrado e Calvin Stengs também seguem no departamento médico, limitando ainda mais as opções de Hiljemark.

Escalação provável do Pisa (3-4-3): Nícolas; Francesco Coppola, Canestrelli e Caracciolo; Mehdi Léris, Malthe Hojholt, Felipe Loyola e Angori; Tramoni, Stefano Moreo e Stojilkovic. Técnico: Oscar Hiljemark.

Destaques individuais de Como x Pisa

Jogador destaque · Como Nico Paz 9 Gols na Serie A 2025/26 6 Assistências na Serie A 3.6 Finalizações por jogo 2 297 Minutos jogados Jogador destaque · Pisa Stefano Moreo 6 Gols na Serie A 2025/26 1 Assistência na Serie A 1.5 Finalizações por jogo 1 670 Minutos jogados

Os técnicos

Cesc Fàbregas, o técnico do Como, construiu algo surpreendente em sua segunda temporada completa no cargo. O espanhol, que tem 43% de aproveitamento geral em 72 jogos no comando, encontrou uma fórmula que combina posse de bola inteligente com transições rápidas. A campanha atual, com o time lutando por vaga europeia, pode ser considerada a maior conquista de sua jovem carreira como treinador.

Oscar Hiljemark assumiu o Pisa em fevereiro de 2026, depois da demissão de Alberto Gilardino, que acumulava apenas uma vitória em 23 jogos. O sueco de 33 anos, ex-jogador que passou pelo futebol italiano, tem a missão quase impossível de salvar os Nerazzurri do rebaixamento. Nos seus seis jogos no comando, somou apenas uma vitória (3 a 1 sobre o Cagliari), com média de 0.67 pontos por partida.

Análise tática

O Como normalmente opera num 4-3-3 fluido variando a um 3-4-2-1, com Nico Paz tendo liberdade para se movimentar entre as linhas e criar superioridade numérica no meio. Maxence Caqueret funciona como o pivô defensivo, enquanto Martin Baturina e Lucas Da Cunha ocupam as pontas com mobilidade para cortar para dentro.

O Pisa de Hiljemark tem usado um 3-4-3 que tenta compactar o meio de campo e dificultar a construção adversária. Os alas Léris e Angori são peças fundamentais na transição, e Matteo Tramoni tem qualidade para explorar espaços em contra-ataques.

O confronto tático tende a favorecer o Como. A defesa a três do Pisa pode sofrer com a movimentação de Paz e Baturina, que frequentemente trocam de posição e criam situações de dois contra um nas laterais. Além disso, sem Aebischer no meio de campo, o Pisa perde qualidade na transição ofensiva e na proteção ao setor defensivo.

Douvikas, o centroavante grego, também representa um problema sério para os zagueiros visitantes. Com 10 gols na temporada e boa movimentação nas costas da defesa, ele pode explorar o espaço entre os três zagueiros pisanos quando eles abrem para cobrir as laterais.

Prognóstico de placar exato para Como x Pisa

🎯 Previsão de Placar Como 3 x 1 Pisa O Como tem tudo a seu favor para repetir a goleada do primeiro turno. O time está em excelente fase, com quatro vitórias consecutivas, e joga em casa, onde mantém retrospecto forte. O Pisa chega fragilizado, com seis desfalques e sem nenhuma vitória fora de casa na temporada. O Como marcou dois ou mais gols em quatro dos últimos cinco jogos.

O Pisa não vence como visitante na temporada, somando apenas seis pontos nas últimas 10 partidas longe de casa, com seis empates e quatro derrotas.

Seis das últimas oito partidas do Como terminaram com ambas as equipes marcando.

Douvikas (10 gols, seis em casa) e Nico Paz (nove gols, seis assistências) formam uma dupla que o Pisa, sem Aebischer e Durosinmi, não tem como neutralizar. Previsão final: Douvikas e Paz devem comandar o ataque do Como, que tende a abrir vantagem já no primeiro tempo. O Pisa pode marcar um gol de honra por meio de Moreo ou Tramoni em algum momento de desatenção, mas não tem condições de ameaçar o resultado final. Placar previsto: 3 a 1 para o Como.

Resumo do palpites do Lance para Como x Pisa