Palpite: Young Boys x Aston Villa – Liga dos Campeões – 17/9/2024

(Photo by Oli SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Sendo o atual campeão Suíço, o Young Boys inicia sua trajetória na Champions contra o Aston Villa, adversário este que teve vaga assegurada na Liga dos Campeões após terminar no G4 da Premier League 2023/2024. O jogo começa às 13h45 (de Brasília) da terça-feira (17). As equipes se encontram no Stade de Suisse, em Berna, Suíça. Assista este confronto na Max.

Palpite Young Boys x Aston Villa

Apesar de ser o atual campeão do Campeonato Suíço, a equipe do Young Boys ainda não conseguiu vencer na atual edição do torneio e chega com a confiança em baixa para a estreia da Liga dos Campeões. Enquanto isso, o Aston Villa surpreendeu na edição anterior da Premier League, além de seguir com resultados sólidos e consistentes na reta inicial desta temporada.

Com performances muito abaixo das expectativas na atual temporada, o Young Boys aparece na lanterna do Campeonato Suíço ao final da 6ª rodada. Em cenário de crise, dificilmente surpreenderá o Aston Villa, que continua realizando atuações robustas e chega confiante para sua estreia na Champions. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Aston Villa vence”.

Palpite Final: Aston Villa vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Quer fazer suas apostas esportivas? Conheça o código promocional Betano.

Young Boys e seu desempenho atual

O Young Boys garantiu presença na repescagem da atual edição da Liga dos Campeões após conquistar o título do Campeonato Suíço 2023/2024, onde garantiu o troféu após somar 77 pontos em 38 rodadas disputadas.

Porém, as primeiras performances da equipe assustam na Superliga Suíça 2024/2025. Ao final da sexta rodada, a equipe não venceu uma partida sequer e aparece na última posição com apenas três pontos somados, resultado de uma trajetória com três empates e três derrotas.

Ao menos, a equipe venceu recentemente a estreia da Copa da Suíça de forma expressiva, goleando o Printse-Nendaz por 10 a 0. Também recentemente, garantiu vaga na chave principal da Champions após derrotar o Galatasaray na última rodada da fase de qualificação.

Aston Villa e sua última performance

O Aston Villa foi uma das maiores surpresas da edição passada do Campeonato Inglês. No torneio de pontos corridos mais importante do mundo, terminou na 4ª posição da temporada 2023/2024, tendo por este motivo vaga assegurada na Champions 2024/2025.

Na pré-temporada 2024/2025, a equipe teve performances razoáveis nos sete amistosos que disputou. Em três deles, marcou pelo menos três gols e saiu vitorioso. Já nos outros quatro jogos, perdeu todos.

Porém, a equipe segue convencendo na reta inicial da atual edição da Premier League. Ao final da quarta rodada, perdeu apenas uma partida contra o Arsenal e venceu o West Ham, Leicester e Everton, respectivamente.