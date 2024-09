Palpite: São Paulo x Internacional – Campeonato Brasileiro – 22/9/2024

Foto: Alexandre Loureiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Vivendo sua melhor fase da temporada, o Internacional visita o São Paulo na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, adversário este que pode terminar nas quatro primeiras posições caso confirme o favoritismo. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (22). As equipes se encontram no Estádio do Morumbis, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite São Paulo x Internacional

Apesar de seguir realizando campanhas consistentes neste ano, o São Paulo vive um momento de pouca confiança ofensiva e venceu apenas um jogo nas últimas cinco vezes que entrou em campo. Do outro lado, o Internacional finalmente embalou uma excelente sequência de resultados na atual temporada, vindo de três vitórias consecutivas na Série A do Brasileirão.

O jogo tem tudo para ser truncado e decidido nos mínimos detalhes, já que o São Paulo terá alguns jogadores poupados e o Internacional vive boa fase. No entanto, no Estádio do Morumbis é provável que o SPFC comande as principais ações durante os 90 minutos, sendo levemente favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo vence”.

Palpite Final: São Paulo vence

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo vive seu momento mais conturbado da temporada desde a chegada de Luis Zubeldía ao comando técnico. No dia 12 de setembro, o Tricolor Paulista foi eliminado da Copa do Brasil ao perder por 1 a 0 no agregado dos jogos das oitavas de final para o Atlético-MG.

No entanto, segue sem se abalar na Série A do Brasileirão, conquistando um importante triunfo na última vez que entrou em campo, depois de derrotar o Cruzeiro, no Estádio do Mineirão, por 1 a 0.

Na aparição mais recente, a equipe encarou o Botafogo no Estádio Olímpico Nilton Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O resultado foi favorável ao clube tricolor, já que empatou sem gols no Rio de Janeiro e poderá decidir tudo diante de sua torcida na próxima quarta-feira (25).

Internacional e sua última performance

O Internacional finalmente embalou uma sequência de resultados positivos na temporada. Sem perder há cinco rodadas consecutivas na Série A do Brasileirão, o Colorado aparece na oitava posição com 38 pontos somados.

Além disso, vale destacar que o clube gaúcho possui duas rodadas a menos em relação a maioria das equipes que figuram acima na tabela, já que teve os jogos adiados por conta das chuvas no Rio Grande do Sul e que serão repostos em breve.

Nas três últimas vezes que entrou em campo, o Inter somou 100% dos pontos disputados, com vitórias maiúsculas contra o Juventude, Fortaleza e Cuiabá, respectivamente.