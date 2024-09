Palpite: Real Sociedad x Real Madrid – Campeonato Espanhol – 15/9/2024

(Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 03:30 • Rio de Janeiro

Ainda sem perder ao final da quarta jornada, o Real Madrid aparece na segunda colocação da tabela. Na quinta rodada do Campeonato Espanhol, os madrilenhos visitam o Real Sociedad, adversário este que teve um início de campanha ruim e aparece na 12ª posição. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (15). As equipes se encontram no Estádio Anoeta, em San Sebastián, Espanha. Assista no Disney+ e ESPN.

Palpite Real Sociedad x Real Madrid

Com apenas uma vitória ao final da quarta rodada, o Real Sociedad faz um início de Campeonato Espanhol bem abaixo das expectativas, ainda buscando vaga na metade superior da tabela. Do outro lado, o Real Madrid segue invicto na competição, mas longe de cumprir seu principal objetivo nesta edição, que é figurar no topo da tabela.

Ainda que as performances do Real Madrid como visitante continuem abaixo das expectativas na atual temporada, o Real Sociedad vive um momento de baixa confiança. Sendo o clube visitante mais estruturado taticamente, é provável que o clube madrilenho vença sua primeira partida fora de casa. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid vence”.

Palpite Final: Real Madrid vence

Real Sociedad e seu desempenho atual

O Real Sociedad não tem tido bons resultados desde a pré-temporada 2024/2025. Nos amistosos disputados entre os meses de julho e agosto, venceu apenas um dos cinco jogos preparatórios.

No início do Campeonato Espanhol, também apresentou resultados ruins. Ao final da quarta rodada, foi capaz de vencer uma única partida, quando superou o Espanyol, na 3ª aparição, por 1 a 0.

Nos outros três embates, não foi capaz de pontuar contra o Rayo Vallecano e Alavés, sendo derrotado por ambos os adversários; já na última vez que entrou em campo, visitou o Getafe e ao menos saiu com um ponto somado, depois de empatar sem gols contra o clube mandante.

Real Madrid e sua última performance

O Real Madrid definitivamente ainda não engrenou com as contratações mais recentes. Apesar deste fato, o clube madrilenho já conquistou seu primeiro título desta temporada, quando superou a Atalanta na grande final da Supercopa da UEFA.

Porém, tem deixado a desejar na reta inicial do Campeonato Espanhol, principalmente atuando como visitante. Longe de sua torcida, o Real entrou em campo duas vezes pela La Liga na edição 2024/2025, ficando no empate em ambas as oportunidades.

Todavia, no Santiago Bernabéu apresenta resultados bem mais robustos e convincentes. Nas duas partidas que teve o mando de campo a seu favor, goleou o Real Valladolid por 3 a 0 e superou o Real Betis por 2 a 0, respectivamente.