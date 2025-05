PSG e Inter de Milão protagonizam a grande final da Champions League 2025. Segundo as casas de apostas, o time francês tem ligeira vantagem. Isso porque as duas equipes chegam à decisão após campanhas consistentes na competição. Portanto, os torcedores podem esperar um duelo equilibrado entre os finalistas, neste sábado (31/05), com o confronto ocorrendo na Allianz Arena, em Berlim, a partir das 16h no horário de Brasília. Veja nosso palpite para a partida.

A transmissão deste importante evento esportivo será realizada pela TNT Sports na TV fechada, enquanto o serviço de streaming MAX também disponibiliza a cobertura completa para os espectadores acompanharem a definição do campeão europeu da temporada.

Ir para a bet365

➡️ Confira também nosso guia de apostas na Champions League.

Palpite PSG x Inter de Milão

Na hora de apostar em PSG x Inter de Milão é preciso considerar que as duas equipes chegam na decisão da Champions League pelo conjunto. Ou seja, são times que funcionam mais pelo coletivo do que pelo brilho individual dos jogadores.

Vale destacar que os dois clubes também fizeram grande temporada. O PSG sobrou e conquistou o Campeonato Francês, enquanto a Inter bateu na trave e ficou com o vice do italiano mesmo lutando até a rodada decisiva.

Por tudo isso, na hora do palpite PSG x Inter de Milão vale esperar por um placar movimentado, com dois times com muita capacidade de fazer gol. Sendo assim, é possível explorar outros mercados além do resultado, como o ambas as equipes marcam sim.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do PSG

Pelo desempenho das equipes, o palpite PSG x Inter de Milão vai para a vitória dos franceses na final da Liga dos Campeões. Veja as odds para este resultado:

2.20 na bet365

2.27 na Betano

2.20 na Superbet

As odds foram consultadas no momento da produção da análise. Consulte as casas de apostas para verificar possíveis alterações.

PSG busca a tríplice coroa

O PSG vai para campo em busca de mais um título. A equipe conquistou no último sábado a Copa da França, com uma vitória por 3 a 0 sobre o Reims. Antes disso, o time já havia conquistado o Campeonato Francês.

Vale destacar ainda que o Paris acumula uma sequência de quatro vitórias. Neste período, a equipe balançou as redes 12 vezes e foi vazada quatro. Portanto, costuma trazer jogos com placares movimentados.

A caminhada do PSG foi maior para chegar nesta decisão. Isso porque como ficou na 15ª posição na fase regular, o time francês teve que passar pela fase de playoffs. No entanto, isso não chegou a ser um problema, pois o time atropelou o Brest com 10 a 0 no agregado.

Ao longo do mata-mata, o maior desafio do PSG foi diante do Liverpool, quando precisou buscar a virada em casa. Depois disso, ainda deixou mais dois ingleses no caminho, passando por Aston Villa e Arsenal. Vale destacar que o clube marcou em sete dos oito jogos do mata-mata da competição.

A principal estrela do time francês é Dembele. O atacante marcou oito gols e ainda deu quatro assistências na competição. Portanto, é um nome para ficar de olho na hora do palpite PSG x Inter de Milão.

Como a Inter chega para a grande final?

A Inter também traz bons resultados na bagagem. Na última sexta-feira, a equipe buscou a vitória por 2 a 0 sobre o Como. Um resultado importante diante de um adversário em alta. Porém, não serviu para ficar o título, pois o Napoli também venceu na rodada decisiva e ficou com o título.

A vitória no último compromisso fez com que os italianos ampliassem para seis o número de partidas sem perder. Neste período, o time ganhou três e empatou outros três. Foram 14 gols marcados e oito sofridos.

Com a quarta melhor campanha da fase regular, a Inter entrou diretamente nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O time ainda encontrou facilidade contra o Feyenoord, mas depois teve que enfrentar pedreiras contra Bayern e Barcelona.

Portanto, quando apostar em PSG x Inter de Milão é válido observar que os italianos já passaram por dois adversários que eram tidos como favoritos. Outro ponto importante é que o clube mostra ter um ataque muito efetivo. Em todos os seis jogos de mata-mata a equipe balançou as redes pelo menos duas vezes. Foram 15 gols no total. O grande responsável por isso é Lautaro Martinez, que tem nove gols no total.